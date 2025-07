Commerzbank: Übernahmewiderstand wächst

"Wir wären schlecht vorbereitet gewesen, wenn wir diese Möglichkeit nicht auf dem Schirm gehabt hätten", sagte Uebel zur Nachrichtenagentur Reuters. "An meiner Meinung ändert das nichts, außer dass ich vielleicht noch etwas sturer als letzte Woche bin."

UniCredit gab am Dienstag bekannt, nach Erhalt aller Genehmigungen die zuvor erworbenen Derivate in Commerzbank-Aktien getauscht zu haben und nun rund 20 Prozent der Anteile und der Stimmrechte zu halten - doppelt so viel wie bisher. Damit sind die Italiener der größte Commerzbank-Aktionär.