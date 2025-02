Chip-Designer ARM mit deutlichem Umsatzplus

© APA/APA (AFP)/JOSEP LAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein wachsender Bedarf an individuell zugeschnittenen Prozessoren hat ARM zu einem Rekord-Quartalsumsatz verholfen. "Diese Ergebnisse sind das Ergebnis unserer Strategie, unermüdlich in unsere Technologien zu investieren, um ein langfristiges Wachstum in verschiedenen Endmärkten zu erzielen", teilte der britische Chip-Designer am Mittwoch mit.

von APA