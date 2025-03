Chinas Industriegewinne sinken

Die Zahlen zu den Industriegewinnen beziehen sich auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Yuan (2,75 Millionen Dollar) aus dem Hauptgeschäft.

Der Rückgang wird nun schon das dritte Jahr in Folge verzeichnet, was immer noch als ein Zeichen für die mühsame Erholung nach der Pandemie bewertet wird. Viele Unternehmen haben mit dem anhaltenden Deflationsdruck und dem eskalierenden Handelskrieg mit den USA zu kämpfen. Einige jedoch, wie der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD , konnten im vergangenen Jahr Rekordgewinne verzeichnen. Der Automobilsektor des Landes verzeichnete 2024 einen Gewinnrückgang von acht Prozent, wie Branchendaten zeigten.

Chinesische Wirtschaft hatte uneinheitlichen Start 2025

Die Wirtschaft hatte einen uneinheitlichen Start ins Jahr 2025, da sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze beschleunigte, während die Verbraucher- und Erzeugerpreise schrumpften und die Exporte schleppend blieben, was den Druck auf die politischen Entscheidungsträger aufrechterhielt, die Stimulierungsmaßnahmen zu verstärken. In dem Bemühen, die Wirtschaft zu stützen, versprach China mehr fiskalische Anreize und stellte einen weitreichenden "Sonderaktionsplan" vor, um den Konsum anzukurbeln, da Peking in diesem Jahr ein Wachstum von rund fünf Prozent anstrebt, ähnlich wie im Jahr 2024.

Weltweit tätige Banken wie HSBC und Morgan Stanley haben ihre Prognosen für das chinesische Wirtschaftswachstum aufgrund der Konjunkturmaßnahmen angehoben, gleichzeitig aber eingeräumt, dass es weiterhin Gegenwind gibt, unter anderem durch Zollrisiken.