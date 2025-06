CEO: Nissan will Beteiligung an Renault reduzieren

Der Verkauf der gesamten Fünf-Prozent-Beteiligung an Renault würde bei den derzeitigen Aktienkursen etwa 100 Milliarden Yen (etwa 554 Mio. Euro) einbringen, die Nissan für die Entwicklung neuer Fahrzeuge verwenden will, so der Bericht. Nissan steht derzeit massiv unter Druck. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen angekündigt, etwa 15 Prozent der Arbeitsplätze zu streichen und sich von sieben Werken weltweit zu trennen.