Brainlab mit bis zu 2,1 Mrd Euro bewertet

160 bis 200 Mio. Euro davon gehen an das Unternehmen mit Sitz in München selbst, der Rest an Firmengründer Stefan Vilsmeier, Mitarbeiter und den Münchner Finanzinvestor EMH Partners. Die Aktien können ab Dienstag bis 1. Juli gezeichnet werden. Das Debüt von Brainlab an der Frankfurter Börse ist für den 3. Juli geplant.