B&C-Gruppe erhöht Beteiligung an Steyr Motors auf 20 Prozent

Die B&C-Gruppe hat ihren Anteil an der börsennotierten Steyr Motors AG von bisher 9 Prozent auf 20 Prozent aufgestockt, teilte die Beteiligungsgesellschaft der B&C-Privatstiftung am Freitag mit. Die Aktien erwarb die B&C-Gruppe von der deutschen Beteiligungsgesellschaft Mutares, die damit ihren Anteil am Hersteller von Hochleistungsmotoren von 40 Prozent auf 29 Prozent reduzierte. Mit der Aufstockung der Anteile strebt die B&C-Gruppe auch einen Sitz im Aufsichtsrat an.

von APA