BASF übernimmt Joint-Venture Alsachimie vollständig

© APA/APA/dpa/Uwe Anspach home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Chemieriese BASF will die Alsachimie im Elsass komplett schlucken. Vom bisherigen Miteigentümer an dem Gemeinschaftsunternehmen, Domo Chemicals, übernimmt BASF dessen Anteil von 49 Prozent, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. BASF hält bisher 51 Prozent an dem Joint Venture. Die Transaktion solle bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

von APA