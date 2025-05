ams-Osram gewinnt jahrelangen US-Rechtsstreit

© APA/APA/INGRID KORNBERGER/INGRID KORNBERGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Chip- und Sensorenhersteller ams-Osram hat einen langjährigen Rechtsstreit in den USA um seine Geschäftsgeheimnisse gewonnen. Nach einer Entscheidung des Berufungsgerichts in den USA zugunsten von ams einigte man sich mit der Gegenpartei, Renesas Electronics America, auf einen Vergleich in Höhe von 51,77 Mio. US-Dollar (45,49 Mio. Euro), teilte das Unternehmen mit. Der Rechtsstreit lief seit 2008.

von APA