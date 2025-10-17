Trend Logo
American Express erzielte im dritten Quartal Rekordumsatz

Quartalsumsatz stieg um 11 Prozent auf 18,4 Mrd. Dollar
 © APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPH CHAMBERS
Der US-Kreditkartenanbieter American Express hat dank der Ausgabefreude seiner Kunden im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. "Die Ausgaben der Karteninhaber beschleunigten sich währungsbereinigt auf 8 Prozent, und unsere Kreditkennzahlen sind weiterhin führend in der Branche", sagte CEO Stephen Squeri am Freitag. Von Juli bis September kletterte der Umsatz um 11 Prozent auf 18,4 Mrd. Dollar (15,8 Mrd. Euro). Der Gewinn lag bei 4,14 Dollar je Aktie.

Die Risikovorsorge für Kreditausfälle sei von 1,4 Mrd. vor Jahresfrist auf 1,3 Mrd. Dollar gesunken, teilte der Vorstandsvorsitzende weiter mit. Für das Gesamtjahr zeigte sich Squeri zuversichtlicher und hob das untere Ende der Gewinn- und Umsatzprognose an. Die Verbraucher würden sich von der konjunkturellen Unsicherheit nicht beirren lassen und zückten vor der anstehenden Weihnachtssaison weiterhin ihre Kreditkarte.

Für 2025 rechnet American Express nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 15,20 und 15,50 Dollar statt bisher 15 bis 15,50 Dollar. Das Umsatzwachstum werde zwischen 9 und 10 Prozent erwartet, nach zuvor 8 bis 10 Prozent. American Express gilt als weniger krisenanfällig als mancher Wettbewerber, da sich das Geschäft auf Kunden mit der höchsten Bonität konzentriert.

