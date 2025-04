American Express bleibt trotz Unsicherheit bei Ausblick

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPH CHAMBERS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Kreditkartenanbieter American Express (AmEx) behält seinen Jahresausblick trotz der weltweit unsicheren Wirtschaftslage bei. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse des Konzerns dank der Ausgabenfreude der Kunden um 7 Prozent auf knapp 17 Mrd. US-Dollar (15 Mrd. Euro), teilte der Konzern am Donnerstag in New York mit. Der Gewinn unterm Strich legte um 6 Prozent auf 2,6 Mrd. Dollar zu. Bereinigt um Sonderposten lag das Ergebnis je Aktie etwas über den Erwartungen.

von APA