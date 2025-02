AMAG machte 2024 um ein Drittel weniger Gewinn

Marktschwächen in Europa seien durch Mengenanstiege in den USA und Asien ausgeglichen worden, so das Unternehmen. Zudem hätten eine Verschiebung im Produktmix und ein etwas höherer Aluminiumpreis das insgesamt niedrige Preisniveau kompensieren können.

Aufgrund des unsicheren Umfeldes gab die AMAG keinen Ausblick für das Jahr 2025 in Form von konkreten Zahlen. Das operative Ergebnis wird aber unter dem Niveau von 2024 erwartet. Gründe dafür seien die verhaltene Wirtschaftsentwicklung in Europa und höhere handelspolitische Unsicherheiten nach dem Präsidentenwechsel in den USA.