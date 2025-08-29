Alibaba verfehlt Umsatzerwartung

Dies überschattete das starke Wachstum im Cloud-Geschäft. In diesem Bereich wuchs der Umsatz um 26 Prozent auf 33,40 Mrd. Yuan und beschleunigte sich damit gegenüber dem Wachstum von 18 Prozent im Vorquartal. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 18,4 Prozent gerechnet.

Die Konsumstimmung in China leidet unter einer anhaltenden Krise des Immobiliensektors, schwachem Lohnwachstum und Störungen im Welthandel. Alibaba versucht, mit Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) neue Wachstumsfelder zu erschließen. So hat der Technologiekonzern einem Medienbericht zufolge einen neuen KI-Chip entwickelt. Dieser befinde sich derzeit in der Testphase und sei vielseitiger als ältere Modelle, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Im Gegensatz zu einem früheren Prozessor von Alibaba, der vom taiwanesischen Konzern TSMC gefertigt wurde, werde der neue Chip von einem chinesischen Unternehmen hergestellt. Eine Stellungnahme von Alibaba lag zunächst nicht vor.