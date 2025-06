Airbus stellt höhere Dividenden in Aussicht

Künftig sollen jährlich 30 bis 50 Prozent des Überschusses als Dividende an die Anteilseigner fließen, wie der DAX-Konzern anlässlich der weltgrößten Luftfahrtmesse am Mittwoch in Paris mitteilte. Bisher hatte Airbus eine Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent genannt. Dabei sollen die Dividenden auch künftig nachhaltig steigen.

Für 2024 hatte Airbus 3 Euro je Aktie ausgeschüttet, davon einen Euro als Sonderdividende.