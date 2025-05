Addiko Bank startet mit weniger Gewinn ins Jahr

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat im ersten Quartal 2025 einen niedrigeren Gewinn erzielt. Das Ergebnis nach Steuern sank von 15,6 Mio. auf 14,5 Mio. Euro, wie das Geldinstitut am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Zurückzuführen sei der Rückgang auf höhere Kosten und Steuern in der laufenden Periode sowie einmalige Erträge im Vorjahreszeitraum.

von APA