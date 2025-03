Abschreibungen bringen Porsche SE Milliardenverlust

© APA/APA/dpa/Marijan Murat home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Volkswagen-Eigentümerholding Porsche SE hat wegen hoher Abschreibungen auf ihre Beteiligungen an VW und dem Sportwagenhersteller Porsche AG einen Milliardenverlust erlitten. 2024 fiel nach Steuern ein Fehlbetrag von rund 20 Mrd. Euro an. Dennoch will er den Aktionären eine Dividende zahlen. An der Börse wurde diese Neuigkeit am Montag mit Erleichterung aufgenommen.

von APA