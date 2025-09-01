Fanciest of the business class

Während BMW über alle Antriebsvarianten des 5ers dasselbe Blechkleid legt und seine Designsprache und Markentradition nur sachte weiterentwickelt – lang gestreckte Silhouette, klassische Proportionen, dominante Nieren –, hat Audi seinem Businessstromer ein futuristisches Kleid verpasst. Gleich mehrere Details kennt man so von Audi noch nicht. Der A6 e-tron hebt sich somit deutlich von seinen Verbrenner-Geschwistern ab, die alle konventioneller gestaltet wirken.

In Sachen Technik begegnen einander S6 und i5 auf Augenhöhe: Sie sind beide reichweitenstabile E-Autos, der Verbrauch hängt stark vom Fahrverhalten ab. Unter 20 kWh sind theoretisch möglich, bei 551 beziehungsweise 600 PS und deutlich unter vier Sekunden auf 100 km/h muss man sich da aber ziemlich beherrschen. Und trotzdem: Keine aufdringliche oder übertriebene Sportlichkeit, sondern Business-Class-Ruhe und Effizienz zeichnet die beiden unterm Strich aus. Ihre Unterschiede zeigen sich eher in der Detailverliebtheit.

Der Audi bietet ein separates Beifahrerdisplay, der BMW kontert mit edlerem iDrive und einer sogenannten Interaction Bar zur Steuerung von Klima und Licht. Beim Kofferraumvolumen liegt der BMW leicht vorne, der Audi punktet dafür mit einem Frunk – ein Zugeständnis an die Praktiker, denn dort kann beispielsweise das Ladekabel verstaut werden. Preislich bewegen sich beide gemäß ihrer Fahrzeugklasse im oberen Segment: Die beiden trennen nur rund 200 Euro.