Das Sabbatical oder Sabbatjahr ist ein Arbeitszeitmodell für längere Freistellungen bei weiterlaufender Bezahlung. Zunächst wird eine Zeit lang bei reduzierten Bezügen gearbeitet und so Guthaben aufgebaut. Dann folgt eine Freistellungsphase, in der das angesparte Guthaben aufgebraucht wird. Man kann dadurch durchgehend Gehalt beziehen ohne durchgehend zu arbeiten. Aber wie macht man das und worauf gilt es bei der Inanspruchnahme eines Sabbaticals zu achten? Ist man während der Freistellung sozialversichert? Kann man gekündigt werden? Und welche Unterschiede gibt es zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor? Die Rechtsanwält:innen und Arbeitsrechtsexpert:innen Karin Buzanich-Sommeregger und Leonhard Prasser von Freshfields Bruckhaus Deringer klären auf.

ARTIKEL-INHALT

Was versteht man unter einem Sabbatical in Österreich?

Seinen Ursprung hat das Sabbatical im öffentlichen Sektor. „Historisch gesehen hat das bei den Lehrern begonnen und wurde dann in den frühen 2000ern auf den gesamten öffentlichen Bereich ausgedehnt“, erklärt Arbeitsrechtsexperte Leonhard Prasser.

Bis heute werden in Österreich Sabbaticals allerdings nicht sehr häufig von Arbeitnehmer:innen in Anspruch genommen. Das liegt unter anderem an den relativ großzügigen gesetzlichen Regelungen von mindestens fünf Wochen Urlaub pro Jahr. In Ländern wie den USA, wo es per Gesetz deutlich weniger Urlaub gibt, sind Sabbaticals üblicher.

In den meisten Fällen ist ein Sabbatical schlicht eine Auszeit vom Job. „Ein Sabbatical findet innerhalb eines aufrechten Arbeitsverhältnisses statt und es wird erwartet, dass man nach der Freistellung wieder in der gleichen Organisation weiterarbeitet. Das Entgelt wird nur aufgeteilt“, erklärt Karin Buzanich-Sommeregger.

Welche Sabbatical Modelle gibt es?

Grundsätzlich teilt sich das Sabbatical in eine Arbeitsphase und eine Freistellungsphase. Während der Arbeitsphase wird weiterhin gearbeitet, aber für weniger Lohn. So wird im übertragenen Sinn Guthaben auf ein Konto eingezahlt, von dem während der Freistellungsphase weiterhin Gehalt bezogen werden kann.



Je nach vertraglicher Ausgestaltung können Sabbaticals unterschiedliche Formen annehmen. Meistens wird die Freistellung erst nach der Arbeitsphase in Anspruch genommen, das ist aber nicht immer so. Für den öffentlichen Sektor ist gesetzlich geregelt, dass die Rahmenlaufzeit zwischen zwei und fünf Jahren und die Freistellung zwischen drei Monaten und einem Jahr beträgt.

„Im öffentlichen Bereich muss die Freistellung nicht erst nach der Arbeitsphase stattfinden. Die Freistellung kann auch in der Mitte der Rahmenzeit stattfinden, also man arbeitet eine Zeit lang für weniger Geld, nimmt sich dann eine Auszeit und arbeitet danach wieder für eine Phase mit reduziertem Gehalt“, ergänzt Prasser.

Haben Sie schon einmal ein Sabbatical in Anspruch genommen? Ja

Nein

Noch nicht, aber ich habe es vor Anmelden Anmelden mit facebook

Sabbatical in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor

„Es gibt in der Privatwirtschaft keine gesetzlichen Regelungen für Sabbaticals“, so Prasser. Obwohl es im österreichischen Arbeitsrecht also nicht explizit geregelt ist, sehen einige Kollektivverträge Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme eines Sabbaticals vor. Aber auch diese Bestimmungen stellen keine „anspruchsbegründende Grundlage“ dar.

Um am Arbeitsmarkt attraktiver zu sein, kommt es vor, dass Unternehmen die Möglichkeit eines Sabbaticals aktiv anbieten. „In Großbritannien bzw. den USA etwa ist der Konkurrenzdruck unter den Arbeitgebern sehr hoch, da muss man einfach mit mehr Vorteilen auf dem Markt auftreten“, erklärt Prasser.

Im öffentlichen Sektor hingegen ist das Sabbatical gesetzlich geregelt. „Aber auch diese Bestimmung ist eine Kann-Bestimmung und gibt Beamten keinen Rechtsanspruch auf ein Sabbatical“, ergänzt Prasser.

Öffentlich Bedienstete dürfen um ein Sabbatical ansuchen, wenn sie bereits eine gewisse Zeit im Dienst sind und keine wichtigen beruflichen Gründe dagegen sprechen.

„Faktisch stehen nur selten wichtige dienstliche Gründe entgegen, warum jemand ein Sabbatical nicht in Anspruch nehmen kann, und es gibt in Österreich generell nicht so viele Anträge.“

„In beiden Fällen gibt es keinen Rechtsanspruch. Im öffentlichen Dienst gibt es zwar eine explizite Kann-Bestimmung, aber in der Privatwirtschaft kann man das auch machen, es herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit“, fasst Buzanich-Sommeregger zusammen.

Was sind gute Gründe für ein Sabbatical?

Die Gründe für ein Sabbatical sind vielseitig und individuell.

Es können gesundheitliche Gründe sein, Weiterbildung, ein Urlaub, mehr Zeit mit der Familie oder auch einfach nur eine Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag.

Ob die Gründe gut genug sind ein Sabbatical zu rechtfertigen, entscheidet das Unternehmen. Aber, im Gegensatz zur Privatwirtschaft „müssen Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor ihre Motive für eine Auszeit nicht offenlegen.

Der Arbeitgeber oder die Behörde muss vielmehr darlegen, warum ein Sabbatical nicht möglich sein sollte“, erklärt Prasser.

In einem privaten Unternehmen kann es sein, dass ein Sabbatical nur bewilligt wird, wenn es zur Fort- oder Weiterbildung genutzt wird.

Sabbatical - Ein beliebter Mitarbeitervorteil. "Benefits: Welche Belohnungen für Mitarbeiter steuerfrei sind"

„Arbeitgeber überlegen sich natürlich, warum sie so eine Freistellung erlauben sollen. Die traditionelle Sichtweise ist hier, dass es auch etwas für das Unternehmen bringen soll“, ergänzt Buzanich-Sommeregger.

In den letzten Jahren sei es aber auch üblich, dass Sabbaticals aus rein persönlichen Gründen angenommen werden, da es Unternehmen wichtiger geworden ist, eine attraktive „work-life balance“ und berufliche Auszeiten anbieten zu können.

Unterschied zu Bildungskarenz, Sonderurlaub oder unbezahlter Freistellung

Neben dem Sabbatical gibt es in Österreich auch andere Möglichkeiten sich eine berufliche Auszeit zu nehmen.

Vor allem in den letzten Jahren wurde die Bildungskarenz immer beliebter.

"Bezahlte Auszeit für Weiterbildung in Österreich" - Alle Informationen zur Bildungskarenz

Im Unterschied zum Sabbatical erfolgt die Freistellung hier unter der Voraussetzung, dass sie für Weiterbildungszwecke genutzt wird. Unter Umständen erhält man dafür eine Förderung vom AMS.

Auch der Sonderurlaub oder die unbezahlte Freistellung sind Optionen, die in Anspruch genommen werden können. Hierbei wird man für eine gewisse Zeit vom Dienst befreit und bezieht kein Gehalt mehr.

Wie finanziert man ein Sabbatical?

Die Grundidee eines Sabbaticals ist es, eine Zeit lang für weniger Gehalt zu arbeiten, um dann während einer längeren Freistellung weiterhin Entgelt zu beziehen.

So kann man etwa drei Jahre lang für 75% des Gehalts arbeiten, um dann im vierten Jahr eine Auszeit zu nehmen und weiterhin 75% der Bezüge zu erhalten.

Unter Umständen kann aber auch bei gleichen Bezügen mehr gearbeitet werden und dadurch ein Zeitguthaben aufgebaut werden, das später im Rahmen einer Freizeitphase abgebaut wird.

Ist man während dem Sabbatical sozialversichert?

„Weil es ein durchgehendes Arbeitsverhältnis ist, wo immer ein gewisses Entgelt bezahlt wird, ja“, erklärt Buzanich-Sommeregger. Das ist einer der zentralen Unterschiede zwischen einem Sabbatical und einer unbezahlten Freistellung. „Bei der unbezahlten Freistellung, bei der es kein Entgelt gibt, gibt es ja auch nichts, wovon ich Sozialversicherungsbeiträge abführen kann.“

Kann man während des Sabbaticals gekündigt werden?

„Kündigungsschutz, weil man im Sabbatical ist, gibt es nicht“, erklärt Prasser.

Es gelte zwar der „Motivkündigungsschutz“, man darf also nicht nur weil man ein Sabbatical in Anspruch nimmt, gekündigt werden, aber man genießt auch keine besonderen Vorteile, sollte es zu betriebsbedingtem Personalabbau kommen.

„Und das gilt auch umgekehrt, also Arbeitnehmer:innen haben auch keine besondere Beschränkung ihr Dienstverhältnis zu beenden“, ergänzt Buzanich-Sommeregger. Man müsse nur darauf achten, ob etwaige Leistungen ausstehen, die man nach Ende des Sabbaticals noch hätte einarbeiten müssen, das könne Entgeltauswirkungen haben.

Was passiert mit dem angesparten Guthaben, wenn man während des Sabbaticals kündigt oder gekündigt wird?

Bis auf wenige Ausnahmen verfällt dieses Guthaben im Falle einer Kündigung nicht.

„Grundlegend sieht das österreichische Arbeitsrecht vor, dass erbrachte Leistungen oder Zeitguthaben mit der Endabrechnung ausbezahlt werden“, so Buzanich-Sommeregger.

Handelt es sich aber um eine Entlassung oder einen vorzeitigen unberechtigten Austritt, so kann es beispielsweise vorkommen, dass ausstehende Zahlungen nicht in voller Höhe ausbezahlt werden.

„Aber in der Praxis kommt das selten vor, dass jemand während des Sabbaticals ein so schlimmes Fehlverhalten setzt, dass es zur Entlassung berechtigt, denn er ist ja gerade nicht da.“

Was passiert, wenn das Arbeitgeber-Unternehmen in Konkurs geht, bevor das Sabbatical zu Ende ist?

Im Falle einer Insolvenz kann es tatsächlich sein, dass das angesparte Guthaben nicht mehr ausbezahlt wird.

„Die erbrachten Leistungen bis zur Insolvenzeröffnung erbracht wurden, würden in die Insolvenzmasse fließen“, erklärt Buzanich-Sommeregger.

In Österreich wären Arbeitnehmer:innen in einem solchen Fall aber durch das Insolvenzentgeltsicherungsgesetz geschützt und sollten ihr Entgelt erstattet bekommen.

DIE EXPERT:INNEN Karin Buzanich-Sommeregger und Leonhard Prasser sind Rechtsanwält:innen und Arbeitsrechtsexpert:innen bei "Freshfields Bruckhaus Deringer"