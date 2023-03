Home-Office und Remote-Work, Work-Life-Blending oder agile Arbeitsmethoden: Durch die Globalisierung und Digitalisierung setzt sich ein neues Verständnis von Arbeit fest, das zusammengefasst als „New Work“ bezeichnet wird.

New Work umfasst aber nicht veränderte Arbeitsbedingungen und Prozesse: das klassische Rollenverständnis von Mitarbeitern wird dadurch neu definiert. Mitarbeiter werden im Rahmen eines New Work-Konzepts nicht nur als Arbeitskraft betrachtet – sie sollen ihre persönlichen und fachlichen Stärken voll entfalten können und sich mit dem Unternehmen identifizieren können.

Das birgt einerseits Chancen sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer, aber auch Risiken und große Herausforderungen. Und nicht zuletzt gibt es arbeitsrechtliche Aspekte und Fragen zu berücksichtigen, die im Rahmen von New Work auftauchen.

Ein Überblick, wie New Work historisch entstanden ist, was genau damit gemeint ist – und was nicht.

Geschichte: Wie ist New Work entstanden?

Das New Work-Konzept ist älter, als der Begriff vermuten lässt: „New Work“ entstand in den 1970er Jahren in den USA als Reaktion auf den Strukturwandel in der Arbeitswelt und auf die zunehmende Arbeitslosigkeit. Der Begründer der New-Work-Bewegung war Frithjof Bergmann, ein deutsch-amerikanischer Philosoph und Sozialwissenschaftler. Er entwickelte das Konzept, um die traditionellen Arbeitsmodelle zu hinterfragen und eine nachhaltige, menschenzentrierte und zukunftsorientierte Arbeitsumgebung zu schaffen.

In den folgenden Jahrzehnten hat sich das Konzept immer weiterentwickelt und wurde durch verschiedene soziale, wirtschaftliche und technologische Veränderungen beeinflusst. Im Zuge der Globalisierung, des technologischen Wandels und der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die Arbeitswelt, aber auch die Erwartungen der Arbeitnehmer gewandelt. New Work hat sich deshalb auf fünf zentrale Dimensionen fokussiert: technologische Entwicklung, Arbeitsstrukturen und -prozesse, Raum- und Arbeitsplatzgestaltung, Führung und Unternehmenskultur sowie Work-Life-Balance.



Das bedeutet New Work heute

Mit New Work wird ein umfassendes Konzept bezeichnet, das Arbeitsweisen und betriebliche Strukturen so transformiert, dass damit Mitarbeiter ihre Kreativität und Persönlichkeit im Unternehmen einbringen können und sollen. Aber auch eine bessere Work-Life-Balance für Mitarbeiter soll dadurch ermöglicht werden – und gleichzeitig ein besserer Output für Unternehmen. Das wird beispielsweise ermöglicht durch die Nutzung von neuen Technologien, die Anpassung von Arbeitsstrukturen und -prozessen oder auch durch die Gestaltung von inspirierenden Arbeitsräumen bis hin zu Employer-branding-Massnahmen. Aber auch Führungskräfte eines Unternehmens werden im Rahmen eines New Work-Konzeptes nicht ausgespart.

Diese Dimensionen werden heute von New Work umfasst:

Technologie: schafft Flexibilität und Möglichkeiten für Remote-Work und Home-Office

Die rasant fortschreitende Technologie, insbesondere die Digitalisierung, ermöglicht es Unternehmen, neue Arbeitsmethoden zu entwickeln, die auf Zusammenarbeit, Effizienz und Flexibilität abzielen. Technologische Hilfsmittel werden eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und gleichzeitig die Kommunikation und Transparenz von Arbeitsschritten zu verbessern. Die Möglichkeiten für Home-Office, Remote-Work oder Crowdworking sind im ursprünglichen Konzept aus den 1970er-Jahren noch nicht enthalten, spielt aber durch die technischen Möglichkeiten mittlerweile eine ebenso große Rolle.

Im Rahmen eines New Work-Konzeptes werden neben Hierarchien auch Arbeitsstrukturen neu definiert. Durch flexible Organisationsstrukturen werden agilere Arbeitsweisen gefördert - das ermöglicht es Mitarbeitern, autonomer zu arbeiten und effizienter zusammenzuarbeiten – aber auch mehr Verantwortung zu übernehmen.

Die Gestaltung der physischen Umgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Ein New Work-Konzept sieht Arbeitsumgebungen vor, die sowohl funktional sind und Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit fördern – aber auch den Komfort und das Wohlbefinden ermöglichen.

Im Rahmen von New Work wird Führung als partnerschaftlich, empathisch und unterstützend verstanden. Führungskräfte fungieren dabei nicht als alleinige Entscheidungsträger, sondern vielmehr als Coaches und Mentoren. Sie sollen ihre Teams auf Augenhöhe unterstützen, damit Mitarbeiter ihre Potenziale voll ausschöpfen können. Eine offene, transparente und vertrauensbasierte Unternehmenskultur ist dabei von zentraler Bedeutung. Diese Unternehmenskultur wird im Rahmen eines Employer-Branding-Konzepts auch nach außen getragen, um potenzielle neue Mitarbeiter vom Unternehmen zu überzeugen.

Ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben soll dabei helfen, das Wohlbefinden von Mitarbeitern zu steigern. Wie dieses Gleichgewicht erreicht wird, wird von Mitarbeitern allerdings oftmals sehr unterschiedlich empfunden. Flexible Arbeitszeiten, die 4-Tage-Woche oder die Möglichkeit für Homeoffice bzw. „Work-Life-Blending“ können dazu beitragen, eine gute Work-Life-Balance zu schaffen – aber auch das Gegenteil bewirken: Fixe/starre Arbeitszeiten werden von manchen Arbeitnehmern auch als verlässliche Struktur wahrgenommen. Durchwegs positiv wahrgenommen werden jedenfalls Unterstützungsmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Welchen Einfluss hat New Work auf die Arbeitswelt?

Arbeitnehmer wollen nicht mehr nur „Befehlsempfänger“ sein, sondern sich ganzheitlich in ihrem Unternehmen entfalten können. Unternehmen, die diesen Anforderungen entsprechen wollen, müssen deshalb bestehende Hierarchien neu überdenken, flexible Arbeitszeitmodelle oder auch persönliche wie fachliche Weiterbildungsangebote bieten. Die Umsetzung von New-Work-Prinzipien führt zu signifikaten Veränderungen in Organisationen und Unternehmen, da es die Art und Weise, wie Unternehmen organisiert sind und Mitarbeiter zusammenarbeiten, verändert. Die Umsetzung von New-Work-Prinzipien kann zu einer verbesserten Work-Life-Balance, höherer Mitarbeiterzufriedenheit, gesteigerter Innovationskraft und einer stärker ausgeprägten positiven Unternehmenskultur führen. Wird ein solches Konzept aber starr umgesetzt, ohne die tatsächlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen, können aber auch nachteilige Effekte entstehen.

Vorteile und Nachteile von New Work

Mögliche Vorteile

Flexible Arbeitszeiten und Orte für Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten sorgen dafür, dass Arbeit und Privatleben besser und individuell vereinbart werden können. Auch die Möglichkeiten für Home-Office bzw. Remote Work können dazu beitragen.

flexible Arbeitszeiten sorgen dafür, dass Arbeit und Privatleben besser und individuell vereinbart werden können. Auch die Möglichkeiten für Home-Office bzw. Remote Work können dazu beitragen. Autonomie: Durch flachere Hierarchien und partizipative Führung erhalten Mitarbeiter mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit, das kann Motivation und Zufriedenheit steigern.

Durch flachere Hierarchien und partizipative Führung erhalten Mitarbeiter mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit, das kann Motivation und Zufriedenheit steigern. Zusammenarbeit: Die Nutzung digitaler Tools und optimal gestalteter Büroräume verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb von Teams - und fördert den Wissensaustausch.

Die Nutzung digitaler Tools und optimal gestalteter Büroräume verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb von Teams - und fördert den Wissensaustausch. Innovation: New Work schafft eine Arbeitsumgebung, die Kreativität und Innovation fördert, indem sie Freiräume für Experimente und den Austausch von Ideen bietet. Das motiviert nicht nur Mitarbeiter, sondern bringt auch Mehrwert für Unternehmen.

New Work schafft eine Arbeitsumgebung, die Kreativität und Innovation fördert, indem sie Freiräume für Experimente und den Austausch von Ideen bietet. Das motiviert nicht nur Mitarbeiter, sondern bringt auch Mehrwert für Unternehmen. Persönliche Entwicklung: Die Maßnahmen im Rahmen eines New Work-Konzepts enthalten auch Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung – womit Mitarbeiter ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Die Maßnahmen im Rahmen eines New Work-Konzepts enthalten auch Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung – womit Mitarbeiter ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Unternehmenskultur: Eine positive und wertschätzende Unternehmenskultur stärkt das Mitarbeiterengagement, die Zusammenarbeit und die Loyalität gegenüber dem Unternehmen.

Eine positive und wertschätzende Unternehmenskultur stärkt das Mitarbeiterengagement, die Zusammenarbeit und die Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Mitarbeiterbindung: Die Einführung von New-Work-Konzepten kann dazu beitragen, qualifizierte Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden und deren Zufriedenheit zu erhöhen.

Die Einführung von New-Work-Konzepten kann dazu beitragen, qualifizierte Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden und deren Zufriedenheit zu erhöhen. Produktivität: Die Umsetzung von New Work kann die Produktivität der Mitarbeiter steigern, indem Arbeitsabläufe optimiert, Kommunikation verbessert und individuelle Stärken genutzt werden.

Die Umsetzung von New Work kann die Produktivität der Mitarbeiter steigern, indem Arbeitsabläufe optimiert, Kommunikation verbessert und individuelle Stärken genutzt werden. Arbeitgeberattraktivität: Unternehmen, die New-Work-Prinzipien verfolgen, werden als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen. Somit leistet ein New Work-Konzept auch einen Beitrag zur Employer-branding-Strategie des Unternehmens.

Mögliche Nachteile

Widerstand gegen Veränderungen: Nicht alle Mitarbeiter empfinden die Einführung von New-Work-Konzepten von Beginn weg positiv und möchten an traditionellen Arbeitsweisen festhalten.

Nicht alle Mitarbeiter empfinden die Einführung von New-Work-Konzepten von Beginn weg positiv und möchten an traditionellen Arbeitsweisen festhalten. Überforderung: Eine erhöhte Autonomie und Entscheidungsfreiheit kann zu Unsicherheit und Überforderung führen, wenn sie – gerade zu Beginn – z.B. bei neu eingesetzten Tools nicht ausreichend unterstützt und geschult werden.

Eine erhöhte Autonomie und Entscheidungsfreiheit kann zu Unsicherheit und Überforderung führen, wenn sie – gerade zu Beginn – z.B. bei neu eingesetzten Tools nicht ausreichend unterstützt und geschult werden. Abgrenzungsschwierigkeiten durch Work-Life-Blending: Die Verschmelzung von Arbeit und Privatleben, flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice können dazu führen, dass Mitarbeiter Schwierigkeiten damit bekommen, sich von der Arbeit zu „lösen“ und ihre Freizeit auch für Erholung zu nutzen.

Die Verschmelzung von Arbeit und Privatleben, flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice können dazu führen, dass Mitarbeiter Schwierigkeiten damit bekommen, sich von der Arbeit zu „lösen“ und ihre Freizeit auch für Erholung zu nutzen. Verlust des Teamgefühls: Homeoffice oder Remote-Work können den persönlichen Austausch auf fachlicher und persönlicher Ebene zwischen Mitarbeitern verringern.

Homeoffice oder Remote-Work können den persönlichen Austausch auf fachlicher und persönlicher Ebene zwischen Mitarbeitern verringern. Implementierungskosten: Die Anschaffung neuer Arbeitstools oder die Umgestaltung von Arbeitsräumen führt zwangsläufig zu einmaligen und auch laufenden Kosten.

Die Anschaffung neuer Arbeitstools oder die Umgestaltung von Arbeitsräumen führt zwangsläufig zu einmaligen und auch laufenden Kosten. Unklare Zuständigkeiten: Flachere Hierarchien und mehr Autonomie können dazu führen, dass Zuständigkeiten unklar sind und Entscheidungen nicht immer effizient getroffen werden.

Flachere Hierarchien und mehr Autonomie können dazu führen, dass Zuständigkeiten unklar sind und Entscheidungen nicht immer effizient getroffen werden. Datenschutz und IT-Sicherheit: Die Nutzung digitaler Tools und das Arbeiten aus der Ferne können Datenschutz- und IT-Sicherheitsrisiken bergen, wenn Unternehmen nicht angemessen darauf vorbereitet sind.

Welche Arbeitsformen zählen zu New Work?

Im Rahmen eines New Work-Konzepts können verschiedene Arbeitsmethoden- und formen festgelegt werden – die sich an den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter, aber auch den Zielen eines Unternehmens orientieren sollten.

Agiles Arbeiten: agile Methoden sorgen für kontinuierliche Verbesserung von Arbeitsprozessen und für die Möglichkeit, rasch auf Veränderungen am Markt reagieren zu können.

agile Methoden sorgen für kontinuierliche Verbesserung von Arbeitsprozessen und für die Möglichkeit, rasch auf Veränderungen am Markt reagieren zu können. Projektbasiertes Arbeiten: interdisziplinäre Teams arbeiten in spezifischen Projekten zusammen und tauschen dabei ihr Fachwissen aus.

interdisziplinäre Teams arbeiten in spezifischen Projekten zusammen und tauschen dabei ihr Fachwissen aus. Work-Life-Blending: die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen dabei. So können z.B. persönliche Gespräche während der Arbeit geführt werden – und umgekehrt geschäftliche Telefonate während der Freizeit. Kann zu großer Flexibilität und Produktivität führen, sofern die Grenzen klar abgesteckt und vereinbart sind.

die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen dabei. So können z.B. persönliche Gespräche während der Arbeit geführt werden – und umgekehrt geschäftliche Telefonate während der Freizeit. Kann zu großer Flexibilität und Produktivität führen, sofern die Grenzen klar abgesteckt und vereinbart sind. 4-Tage-Woche: Auch die Bündelung der Arbeitszeit in vier Tage anstatt der klassischen fünf Tage kann ein Aspekt von New Work sein, sofern es Mitarbeitern entgegen kommt – und auch für das Unternehmen tragbar ist.

Auch die Bündelung der Arbeitszeit in vier Tage anstatt der klassischen fünf Tage kann ein Aspekt von New Work sein, sofern es Mitarbeitern entgegen kommt – und auch für das Unternehmen tragbar ist. Remote Work und Home Office: im Rahmen vereinbarter Zeiten können Arbeiten auch von zu Hause oder einem anderen beliebigen Ort aus erledigt werden.

im Rahmen vereinbarter Zeiten können Arbeiten auch von zu Hause oder einem anderen beliebigen Ort aus erledigt werden. Co-Working-Spaces: Gemeinschaftliche Arbeitsumgebungen, in denen Personen aus verschiedenen Organisationen, Abteilungen oder Branchen zusammenarbeiten und Ressourcen teilen können.

New Work und Employer branding

Im Rahmen einer Employer Branding-Strategie soll u.a. eine starke und positiv besetzte Arbeitgebermarke geschaffen werden, um sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt positionieren können. Dies gelingt aber nur dann, wenn die im Rahmen der Employer Branding-Maßnahmen transportierten Werte auch tatsächlich im Unternehmen umgesetzt werden.

Ein erfolgreich umgesetztes New Work-Konzept ist somit Grundlage dafür, dass die Employer Branding-Strategie nachhaltig erfolgreich sein kann.

Arbeitsrechtliche Aspekte in Österreich

Vereinzelt können New Work-Maßnahmen in den Graubereich von arbeitsrechtlichen Bestimmungen bzw. generell zu Problemen führen. Vor allem dann, wenn Vereinbarungen nicht klar formuliert und festgehalten werden – wie beispielsweise bei Homeoffice oder Remote Work.

