Beschreibung

Pamela Rath ist studierte Philologin und Expertin für Arbeits- und Organisationspsychologie und HR-Management, sowie systemische Coachin, Agile HR Professional und Diversity Facilitator. Nach langjähriger Erfahrung in der Projekt- und Personalberatung, speziell in der IT-Branche, ist sie nun als Business Coach selbständig aktiv und unterstützt in Unternehmen Fach- und Führungskräfte bei der Aufklärung, Sensibilisierung und Planung von Themensetzung im Kontext von NewWork. Hier schlägt sie die Brücke von HR zur IT, durch den Fokus auf Diversität, Agilität & Digitalität, und begleitet so Unternehmen bei deren Employee und Customer Journey. Ihre Mission ist es menschengerechtes Arbeiten zu unterstützen um Resilienz, Zukunftsfitness & Nachhaltigkeit in Organisationen zu verstärken. Ehrenamtlich engagiert sie sich für Female Empowerment beim Verein Sorority und bei Radio Orange. Zur Website von Pamela Rath.