Kontron AG: Lösungen für das Internet of Things

ARTIKEL-INHALT

FACTS: Kontron AG

trend TOP 500 Ranking: 120

Gegründet: 2008 als S&T; 2022 umfirmiert in Kontron AG

2008 als S&T; 2022 umfirmiert in Kontron AG Unternehmenssitz: 4020 Linz, Industriezeile 35

4020 Linz, Industriezeile 35 Mitarbeiter: 6.081

6.081 Tätigkeit: Informationstechnologien 100%

Informationstechnologien 100% Umsatz (2022): 1,096 Mrd. €

1,096 Mrd. € Eigentümer: Streubesitz 74%, Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. 26%

Streubesitz 74%, Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. 26% Management: Hannes Niederhauser (CEO), Clemens Billek (CCO), Michael Riegert (COO, IoT Europe), Peter Sturz (COO, Services EE)

Hannes Niederhauser (CEO), Clemens Billek (CCO), Michael Riegert (COO, IoT Europe), Peter Sturz (COO, Services EE) Aufsichtsrat: Claudia Badstöber (ARVors), Bernhard Chwatal (ARVorsStv), Fu-Chuan Chu, Joseph John Fijak, You-Mei Wu

Claudia Badstöber (ARVors), Bernhard Chwatal (ARVorsStv), Fu-Chuan Chu, Joseph John Fijak, You-Mei Wu Börse-Kennzahl: AT0000A0E9W5

AT0000A0E9W5 Website: group.kontron.com

Über die Kontron AG

Kontron ist ein börsennotierter, international tätiger Technologiekonzern, der mit Juni 2022 aus der vormaligen S&T AG hervorgegangen ist. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) beschäftigt in seinen Niederlassungen in 32 Ländern der Welt über 6.000 Mitarbeiter und konnte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,096 Mrd. € erzielen.

Die Kontron AG hat sich auf die Entwicklung von Anwendungen im Bereich IoT (Internet of Things, Internet der Dinge) spezialisiert und zählt sich in diesem Feld zu den führenden Anbietern. Kontron konzentriert sich dabei auf sichere und vernetzte Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen Kontron zu einem Partner für Unternehmen aus unterschiedlichster Branchen.

Im trend TOP 500 Ranking liegt das seit Mai 2012 von CEO Hannes Niederhauser (geb. 1962) geführte Unternehmen auf Platz 120.

Umsatzentwicklung Kontron / S&T AG

Umsatzentwicklung Kontron / S&T AG 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 468,19 21,43 2016 503,69 7,58 2017 881,98 75,00 2018 990,88 7,89 2019 1.122,88 13,32 2020 1.254,80 11,75 2021 1.341,95 6,95 2022 1.096,01 -18,33

Firmengeschichte: Kontron

Die Wurzeln der heutigen Kontron AG gehen zurück auf den Linzer Computerhersteller Gericom AG, der 2008 mehrheitlich vom taiwanischen IT-Unternehmen Quanmax Inc übernommen wurde. Einige Monate zuvor hatte die Quanmax Inc. bereits den österreichischen Notebookhersteller chiliGREEN Computer GmbH übernommen und integrierte in der Folge beide Unternehmen in die neu gegründete Quanmax AG.

2009 kam die erste Eigenentwicklung des Unternehmens, ein lüfterloser Mini-PC, auf den Markt und ein Jahr später folgte der Börsengang an der Frankfurter Börse. Im Jahr 2012 wurde die Fusion der Quanmax AG mit der S&T System Integration & Technology beschlossen, wodurch die S&T AG entstand.

Das neue Unternehmen veräußerte zunächst einige seiner Marken wie chiliGREEN an die Omega Handelsgesellschaft und investierte dann in die amerikanische Network Energy Services Corp, die russische Affair OOO und die österreichische ubitronix system solutions GmbH, wodurch die S&T AG in den Bereich der Smart-Energy einstieg.

Kontron AG CEO Hannes Niederhauser führt das Unternehmen seit 2012. © Kontron AG

2016 folgte die Aufnahme in den deutschen Index TecDAX. Im selben Jahr übernahm die S&T AG das Kundensegment „IT-Markt“ der Raiffeisen-Informatik-Gruppe und stieg beim Computerproduzenten Kontron ein. Wesentlicher Treiber dieses Investments war das taiwanische Unternehmen Foxconn, das zu diesem Zeitpunkt knapp 30 % der Anteile der S&T AG hielt.

Die S&T AG wurde noch 2016 mit Kontron verschmolzen, jedoch als eigene Marke weitergeführt. 2020 folgten die Übernahmen des slowenischen 5G-Spezialisten Iskratel, sowie des deutschen IT-Unternehmens CITYCOMP. Am 1. Juni 2022 folgte die Umbenennung der S&T AG zur Kontron AG. Der Grund für die Umfirmierung war der neue Fokus des Unternehmens auf Beteiligungen rund um Technologien, die sich mit dem Internet of Things beschäftigen.

Die Anteile der Kontron AG befinden sich zu rund 74% im Streubesitz. Ein Anteil von 26% wird von der Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. gehalten.

Mitarbeiterentwicklung Kontron / S&T AG

Mitarbeiterentwicklung Kontron / S&T AG 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 2.352 5,99 2016 2.518 7,06 2017 3.823 50,04 2018 4.130 8,03 2019 4.643 12,42 2020 5.271 13,53 2021 6.146 16,60 2022 6.081 -1,06

Industrielle Automatisierung- und Medizintechnik Anwendungen

In modernen Industrieunternehmen ist das Internet of Things etwa für den Betrieb und zur Steuerung intelligenter Maschinen längst Realität. Eine Vielzahl an Daten wird von den verschiedenen Maschinen innerhalb einer Fabrik zu jeder Zeit geliefert und gefordert. Für Automatisierungslösungen sind daher Schnittstellen zwischen den Geräten von großer Bedeutung. Kontron bietet unter anderem integrierte Hardware- und Softwarelösungen, wie das IoT-Toolset susietec, mit dem maßgeschneiderte IoT-Lösungen realisiert werden können.

Im Bereich der Medizintechnik werden IoT-Techniken etwa bei Beatmungsgeräten und Patientenüberwachungssystemen eingesetzt. Sie liefern dem medizinischen Personal in Echtzeit Daten. Ein weiteres Kontron-Produkt ist der Roboterarm Soloassist II, mit dem Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen Risiken für die Patienten reduzieren können und der zudem die Kosten medizinischer Behandlungen reduziert.

Öffentliche Verkehrs- und Luftfahrtlösungen

Auch im Verkehrswesen nimmt die Echtzeit-Übermittlung von Daten eine immer wichtigere Rolle ein. Im öffentlichen Verkehr bietet Kontron Fahrgastinformationssysteme, Video-Streaming, Netzwerk-Videoüberwachung und Zugmanagementsysteme an. Die digitale Kommunikation der Systemkomponenten erhöhen die Effizienz sowie das Fahrgast-Service. Auch Verspätungen können mit diesen IoT-Lösungen reduziert werden.

Im Berieich der Luftfahrt ist Kontron im Segment des In-Flight-Entertainment und der Passagierkommunikation seit mehr als 30 Jahren Weltmarktführer und bietet eine breite Produktpalette langlebiger Hard- und Softwarelösungen an. Durch die IFE&C-Angebote der Kontron AG können Passagiere während der Flüge mit ihren Smartphones, Tablets und Laptops Internet-Breitbanddienste nutzen. Kunden sind etwa die Lufthansa oder easyjet.,

Telekommunikation und Smart Energy

Im Berich der Telekommunikation hat Kontron eine Serie von Carrier-grade-off-the-shelf (COTS) Servern entwickelt, die auf den Einsatz in anspruchsvollen Netzwerken ausgerichtet ist und die Datenverarbeitung in Telekommunikationsnetzen sicher und effizient abwickeln. Außerdem ist das Unternehmen auch in den Bereichen Medienbereitstellung, Datenspeicherung und Migration tätig.

Mit jüngsten Übernahmen hat Kontron auch im Segment der Smart Energy Fuß gefasst. Als Partner der Energieversorger entwickelt Kontron etwa Lösungen zur Bewältigung der zunehmenden Komplexität in der Netzplanung, Smart-Metering, Relaisschutzsystemen sowie Datenintegrationsplattformen zur intelligenten Steuerung der Stromnetze und Optimierung des Erzeugungs- und Lastenmanagements.

Kontron im Internet