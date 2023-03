BRP-Rotax – Motorenexperten aus Oberösterreich

Seit 1947 werden in Gunskirchen, Oberösterreich Rotax-Motoren hergestellt.

BRP-Rotax stellt in Gunskirchen, Oberösterreich, leistungsfähige Motoren für diverse Powersport-Fahrzeuge her. Im neuen R&D-Zentrum werden E-Antriebe entwickelt. Mit 980 Mio. € Umsatz (2021) liegt das Unternehmen auf Rang 115 im trend TOP500 Ranking.

FACTS: BRP-Rotax GmbH & Co KG

trend TOP 500 Ranking: 115

Gegründet: 2001/2009/2016

2001/2009/2016 Unternehmenssitz: 4623 Gunskirchen, Rotaxstraße 1

4623 Gunskirchen, Rotaxstraße 1 Mitarbeiter: 1.345

1.345 Tätigkeiten: Herstellung von Kfz und Kfz-Komponenten

Herstellung von Kfz und Kfz-Komponenten Umsatz (2021): 979,88 Mio. €

979,88 Mio. € Eigentümer: BRP-Powertrain Management GmbH

BRP-Powertrain Management GmbH Geschäftsleitung: Wolfgang Rapberger, Peter Ölsinger, Stefan Arndt

Wolfgang Rapberger, Peter Ölsinger, Stefan Arndt Aufsichtsrat: Catharina Trierenberg (Vorsitzende); Sebastien Martel (CFO im Konzern und stellvertretender Vorsitzender); Josef Weissl; Josef Madlmayr; Günther Pauli

Catharina Trierenberg (Vorsitzende); Sebastien Martel (CFO im Konzern und stellvertretender Vorsitzender); Josef Weissl; Josef Madlmayr; Günther Pauli Website: rotax.com

rotax.com Börsen-Kennzahl: (Mutterkonzern BRP) CA05577W2004

Über BRP-Rotax

Die BRP-Rotax GmbH & Co KG ist ein Tochterunternehmen der 2003 vom kanadischen Bombardier Konzern abgetrennten Sparte Bombardier Recreational Products (BRP), die Freizeit-Nutzfahrzeuge in der Kategorie Powersport herstellt. BRP ist im Besitz der Familie Bombardier und Investoren. Zu den Marken des Unternehmens gehören Ski-Doo und Lynx (Schneemobile), Sea-Doo (Jet-Skis), Rotax (Antriebssysteme), Can-Am (Off-Road und On-Road Quads und Trikes), Alumacraft, Manitou und Quintrex (Motorboote).

Wolfgang Rapberger, General Manager BRP-Rotax © BRP-Rotax

Rotax wurde 1920 in Dresden als Motorenfabrik gegründet und wurde 1970 von BRP übernommenam Standort Gunskirchen (Oberösterreich) Motoren und weitere Antriebsteile für die verschiedenen Fahrzeuge der Bombardier Recreational Products (BRP) Gruppe her.

Die BRP-Rotax Vienna GmbH mit Sitz in Kottingbrunn, nahe Wien, ist ein Tochterunternehmen der BRP Holdings (Austria) GmbH mit Schwerpunkt auf Entwicklung von elektrischen Antriebssystemen. Im Unternehmensverbund mit BRP-Rotax in Gunskirchen wird dort gemeinsam an der Elektrifizierung von BRP Powersportsfahrzeugen der Marken Can-Am, Ski-Doo und Sea-Doo gearbeitet.

Die Geschäfte leiten Wolfgang Rapberger (geb. 1964) als General Manager, Peter Ölsinger (geb. 1959) und Stefan Arndt (geb. 1975).

Firmengeschichte: BRP-Rotax

Die BRP-Rotax GmbH & Co KG wurde als Rotax-Werk AG 1920 im deutschen Dresden gegründet. Zehn Jahre später wurde die Firma von der Fichtel & Sachs AG erworben und der Hauptsitz übersiedelte nach Schweinefurt. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Produktion der Firma auf die eigens patentierten Rotax-Freilaufnaben für Fahrräder fokussiert. In Schweinfurt konzentrierte man sich dann jedoch auf die Herstellung von Motoren.

Im zweiten Weltkrieg wurde der Standort nach Wels verlegt und das Unternehmen musste von nun an für das nationalsozialistische Regime Kugellager und Motoren produzieren, um die starke Nachfrage der Rüstungsindustrie zu decken. Nach einem erneuten Umzug ins oberösterreichische Gunskirchen 1947 konzentrierte man sich von nun an auf den Motorenbau für die Modernisierung landwirtschaftlicher Nutzgeräte. Für die Leistungen im Wiederaufbau erhielt Rotax 1952 den Staatspreis erster Klasse.

Rotax-Motorräder bei der 102-Jahre-Feier des Unternehmens © event-fotograf.at

Mit dem „Lohner-Sissy“, einem Zweisitzer-Mopedroller für den das Unternehmen die Motoren zur Verfügung stellte, besann sich das Unternehmen auf seine Wurzeln im Segment des Freizeit-Fahrspaßes. In den 1960ern setzte sich der Trend hin zum Freizeit-Motorsport weiter fort. 1962 bestellte der kanadische Bombardier-Konzern den ersten Motor für seine Ski-Doo Schneemobile bei Rotax. Daraus entwickelte sich eine intensive Kooperation, die schließlich im Jahr 1970 zur Übernahme des Unternehmens Rotax durch Bombardier führte. Das Unternehmen firmiert seither unter dem Namen BRP-Rotax GmbH.

Über die Jahrzehnte entwickelte sich BRP-Rotax zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für den Freizeit- und Powersportsbereich. Rotax Motoren das Herzstück der ständig wachsenden BRP-Produktpalette. Rotax produziert Viertakt- und Zweitakt-Hochleistungsmotoren und kann auch Innovationen wie das erste emissionsfreie, wasserstoffgetriebene Schneemobil Lynx HySnow vorweisen. Im Jahr 2021 wurde der 10-millionste Motor aus Gunskirchen an BRP in Kanada ausgeliefert.

Das Lynx HySnow Schneemobil mit Rotax-Wasserstoffantrieb © Rotax

Zusätzlich wurde die BRP-Rotax Vienna GmbH. In dem in Kottingbrunn nahe Wien angesiedelten Tochterunternehmen der BRP-Rotax werden Elektromotoren für die Powersport-Fahrzeuge der BRP-Gruppe entwickelt.

Im Juni 2022 war zudem Baubeginn für ein modernes R&D-Gebäudes zur Entwicklung zukünftiger innovativer Elektroantriebskomponenten in Gunskirchen. Bis Ende 2026 sollen in jeder einzelnen BRP-Fahrzeuglinie serienmäßig auch Elektromodelle eingeführt werden. Auf einer Fläche von rund 7.600 m2 auf vier Stockwerken umfasst das neue R&D-Gebäude am Firmengelände unter anderem ein EV-Entwicklungslabor und Werkstatt, Testinfrastruktur mit hochentwickelten EV-Prüfständen sowie wichtige Büroflächen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für August 2023 geplant. Dieses neue Gebäude wird Platz für rund 200 hochqualifizierte Mitarbeiter:innen bieten.

Umsatzentwicklung BRP-Rotax

Umsatzentwicklung BRP-Rotax 2016 - 2021 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2016 610 k.A. 2017 650 6,56 2018 726,34 11,74 2019 837,50 15,30 2020 716,40 -14,46 2021 979,88 36,78

Produkte von BRP-Rotax: Antriebssysteme für den Motorsport

Die Rotax-Motoren werden für vielzählige Fahrzeuge im Bereich des Freizeit-Motorsports eingesetzt. Diese entsprechen der Produktpalette von Bombardier Recreational Products (BRP). Dazu gehören Schneeschlitten, Jet- und Sportboote, Geländefahrzeuge, dreirädrige Roadster, Motorräder sowie Sportflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Tragschrauber, Motorsegler, Drohnen, Heißluft-Luftschiffe und Karts.

BRP-Rotax General Manager Wolfgang Rapberger mit einem Can-Am Offroad Powersport-Vehikel © BRP-Rotax

Die benötigten Aluminium- und Stahlkomponenten dieser Antriebssysteme, wie Zylinderkopf, Kurbelwelle, Pleuel, Nockenwelle und Kurbelgehäuse werden von der BRP-Rotax GmbH & Co KG selbst produziert.

Im Bereich der Flugmotoren setzt das Unternehmen auf kompakte und leichte Designs, um möglichst große Leistung bei möglichst geringem Gewicht zu erreichen. Seit dem Start der Produktion 1973 wurden bereits über 175.000 Flugmotoren an mehr als 250 Flugzeughersteller vertrieben, wovon allein 50.000 Verkäufe auf die Viertakt-Motoren der 912/914 Serie entfallen. Sämtliche Antriebe können dabei mit Ethanol 10, MOGAS und AVGAS betrieben werden. Für den Verkauf sowie den Service der Rotax-Motoren kooperiert die BRP-Rotax GmbH & Co KG mit 200 autorisierten Vertriebspartnern weltweit.

Rotax Racing unterstützt eine eigene Kart-Rennserie. VOn Rotax stammt das neu entwickelte E-Kart. © Marco Freudenreich

Auch der Kart-Sport ist dem Unternehmen ein großes Anliegen. Mit mehr als 80.000 verkauften Kart-Motoren der Rotax MAX Familie ist das Unternehmen ein wichtiger Player in diesem Bereich. Die Rotax Kartmotoren sind dabei nach dem „Engine for Life“ Prinzip konzipiert. Das bedeutet, dass sämtliche Antriebe einfach auf das nächste Leistungslevel aufgerüstet werden können, um auf das Alter und die Fähigkeiten der Fahrer angepasst zu werden. Mit der Rotax MAX Challenge unterhält Rotax Racing auch seit über 25 Jahren eine eigene Kart-Rennserie samt Akademie.

Mitarbeiterentwicklung BRP-Rotax

Mitarbeiterentwicklung BRP-Rotax 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2016 1.150 k.A. 2017 1.150 0,00 2018 1.186 3,13 2019 1.231 3,79 2020 1.242 0,89 2021 1.345 8,29

Das RIC Innovationszentrum

Im Jahr 2007 gründete BRP-Rotax gemeinsam mit den Land Oberösterreich und der Oberbank in Gunskirchen das Regionale Innovations Centrum (RIC). Das Ziel war, einen Innovationstreiber in der Region zu schaffen. Das RIC unterstützt Unternehmen dabei, innovative Projekte umzusetzen und an Förderungen zu gelangen.

Im Ausbildungsbereich werden für Fachkräfte im Techniksegment, Aus- und Weiterbildungen angeboten beispielsweise zum Arbeiten an Hochvoltsystemen. Auch Lehrlinge können ihre Kompetenzen im RIC erweitern, selbst wenn sie nicht Teil der BRP-Rotax GmbH & Co KG sind.

