Mit Wechselrichtern für Photovoltaik-Anlagen (Bild: Produktion des Fronius GEN24 Plus Wechselrichters) ist Fronius weltweit führend in der Solar-Technologie.

FACTS:

trend TOP 500 Ranking: 113

Gegründet: 1945

1945 Unternehmenssitz: 4643 Pettenbach, Froniusstraße 1

4643 Pettenbach, Froniusstraße 1 Mitarbeiter: 5.559

5.559 Tätigkeiten: Elektronik 50%, Maschinen- und Anlagentechnik 50%

Elektronik 50%, Maschinen- und Anlagentechnik 50% Umsatz (2021 ): 995 Mio. €

995 Mio. € Eigentümer: G & K Privatstiftung 100%

G & K Privatstiftung 100% Management: Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (CEO,CFO), Volker Lenzeder (CIO)

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (CEO,CFO), Volker Lenzeder (CIO) Aufsichtsrat (AR): Wilfried Stadler (Aufsichtsratsvorsitzender), Andrea Maria Daniela Pollak (Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter), Stevo Komendic, Clemens Hofbauer, Andreas Ludwig

Wilfried Stadler (Aufsichtsratsvorsitzender), Andrea Maria Daniela Pollak (Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter), Stevo Komendic, Clemens Hofbauer, Andreas Ludwig Website: www.fronius.com

Über Fronius

Fronius ist ein familiengeführtes, oberösterreichisches Elektrotechnik-Vorzeige-Unternehmen, das mit seinen drei Divisions (Charging, Welding und Solar Energy) in der Batterie-Ladegerätetechnologie, der Schweißtechnik und der Solar- bzw. Photovoltaik-Technologie weltweit führend ist.

Im Jahr 2022 hat Fronius 187 Millionen Euro in den Aus- und Umbau des Produktionsstandorts Sattledt und in das Kompetenzzentrum für induktive Komponenten in Krumau (Tschechien) investiert. Für 2023 sind Investitionen von über 230 Millionen Euro geplant. Damit entstehen zusätzliche Produktionslinien, Arbeitsplätze sowie eine stabile Fertigungssituation.

Die Norderweiterung des Fronius-Werks in Sattledt © Fronius

Unternehmensgeschichte: Fronius International GmbH

Gründerjahre unter Günter Fronius

Die heutige Fronius International GmbH wurde 1945 von dem Elektrotechniker Günter Fronius im oberösterreichischen Pettenbach als Elektro-Werkstatt gegründet. Das Ein-Mann-Unternehmen übernahm zunächst Reparaturarbeiten für Radio- und Elektrotechnik. 1946 entwickelte der Tüftler ein Gerät, mit dem Autobatterien aufgeladen werden konnten. Das Aufladen von Autobatterien war damals noch nicht selbstverständlich. Batterien wurden stattdessen ausgetauscht und weggeschmissen, wenn sie nicht mehr funktionierten.

Firmengründer Günter Fronius mit seinem ersten Batterie-Ladegerät © Fronius

Mit dem Batterie-Ladegerät legte Günter Fronius den Grundstein für ein Unternehmen, das im Grunde bis heute der Idee des Firmengründers verpflichtet ist: der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und Energie. "Was wir sind und wofür wir stehen, fußt somit auf einem nachhaltigen Gedanken meines Großvaters“, sagt dazu auch Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, die Enkelin des Firmengründers, die seit 2012 die Geschicke des oberösterreichischen Familienunternehmens leitet.

Ein historischer Schweißtransformator aus dem Hause Fronius. © Fronius

1950 erweiterte Fronius das Produktportfolio des Unternehmens um Schweißtransformatoren. Der Tüftler entwickelte dabei eine eigene, fortschrittliche Technik, die großen Anklang fand und den Aufstieg der Firma zum mittelgroßen Betrieb einleitete.

Der Erfolg ermöglichte es Günter Fronius, der bisher aus seinem eigenen Zuhause agierte, ein Unternehmensgebäude erwerben, das 1952 bezogen wurde. Ein Jahrzehnt später begann die Produktion der Schweiß-Schutzgasgeräte „FroMIG“ und 1968 folgten die ersten selbst gefertigten Schweißbrenner. 1972 eröffnete das Unternehmen einen zweiten Standort in Thalheim bei Wels.

Firmengründer Günter Fronius im Interview

Die nächsten Generationen: Familienunternehmen Fronius

1980 gab Günter Fronius die Geschäftsleitung an seine Kinder Klaus Fronius und Brigitte Strauß ab. Damit begann eine Phase der Internationalisierung und des Wachstums. 1988 wurde der Vertriebs- und Marketingstandort in Wels erworben und zwei Jahre später entstand durch ein Joint Venture mit dem Unternehmen Fackel die erste internationale Tochterfirma in der Ukraine. Das Familienunternehmen Fronius wurde zur "Fronius International GmbH".

In den 1990er Jahren erweiterte die Firma ihr Portfolio um das Geschäftsfeld der Solarenergie. In diesem Segment war das Unternehmen Vorreiter und brachte mit „Sunrise“ einen der ersten Wechselrichter auf den Markt. Bis dieser jedoch einen breiteren Absatz fand, musste allerdings noch einiges an Aufklärungsarbeit für die Photovoltaik-Technik geleistet werden.

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO + CFO Fronius © Fronius

Schließlich etablierte sich die Solarenergie jedoch als wertvolle Energiequelle und ist heute ein wichtiges, zukunftsträchtiges Geschäftsfeld für das Unternehmen.

Auch in der Schweißtechnik punktete Fronius mit Innovationen. Mit dem Cold Metal Transfer wurde 2005 beispielsweise eine Technik entwickelt, mit der Materialien mit einer Dicke von nur 0,3 mm sicher miteinander verbunden werden konnten. Für Fronius lange ein klares Alleinstellungsmerkmal am Markt.

Die Fronius International GmbH wird seit 2008 in dritter Generation von der Enkelin des Firmengründers Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (geb. 1970) geleitet. Das Unternehmen ist heute in die drei Divisions "Perfect Charging", "Perfect Welding" und "Solar Energy" gegliedert. Das Unternehmen befindet sich über die G & K Privatstiftung zu 100% in Familienbesitz.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Fronius

Umsatzentwicklung Fronius 2017 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2017 539,65 21,87 2018 630,24 16,78 2019 690,40 9,54 2020 741,76 7,43 2021 839,27 13,14

Gewinnentwicklung (EGT) Fronius 2017 - 2021 Jahr Gewinn (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2017 45,61 27,90 2018 84,06 84,30 2019 25,22 -69,99 2020 29,52 17,05 2021 113,36 73,96

Perfect Charging – Ladegeräte für die Intralogistik

Mit Batterien startete die Geschichte von Fronius. Heute ist das Unternehmen auf Antriebsbatterien in der Intralogistik spezialisiert. Für elektronische Flurförderzeuge stehen sowohl Bleibatterien, die mittels Ri-Ladeprozessen geladen werden, als auch neuartige Lithium-Ionen-Akkus zur Verfügung.

Ein historisches Fronius Batteie-Ladegerät © Fronius

Fronius arbeitet bei der Entwicklung eng mit Kunden zusammen und unterstützt seine Kunden auch bei der Ermittlung möglicher Energiesparpotenziale. Mit dem hauseigenen Software-Tool I-SpoT Calculator werden etwa Faktoren wie die zum Laden benötigte Energie, der Arbeitsaufwand und Wasserverbrauch für das Nachfüllen von Elektrolyt sowie die Batterielebensdauer berechnet, um Einsparpotenziale zu erkennen. Dadurch können beispielsweise Betriebskosten von Staplerflotten (Flurförderzeugen) gesenkt werden.

2007 entwickelte Fronius den Innenwiderstands- oder Ri-Ladeprozess. Fronius-Geräte stellen sich seither automatisch auf die zu ladenden Batterien und deren Beschaffenheit ein. Aktuell geht die Perfect Charging Division mit der Lithium-Ionen-Technologie, Digitalisierung und Vernetzung aller Geräte den nächsten Schritt in Richtung Zukunft.

Perfect Welding – manuelle und automatische Schweißgeräte

Firmengründer Günter Fronius begann in den 1950er Jahren mit der Entwicklung von Schweißgeräten. Der Anlass dafür war, dass er erkannte, dass er mit der den von ihm entwickelten Batterie-Ladegeräten auch die zum Schweißen benötigten Stabelektroden abgeschmolzen werden können.

Mitte der 70er Jahre machte die Schweißtechnik-Forschung große Fortschritte, und mit dem Fronius Transarc 500 hatte das Unternehmen eine Innovation in der Hand, die ihm international Anerkennung und Kunden einbrachte: das weltweit erste primärgetaktete Inverter-Schweißgerät auf Transistorbasis. Erst 1998 löste die digitale TransPuls Synergic (TPS) als erstes Schweißgerät, das upgedatet werden kann, die Transarc ab.

2005 sorgte Fronius mit einer weiteren bedeutenden Innovation in der Schweißtechnik für Aufsehen: „Cold Metal Transfer“ (CMT). Damit wurde es möglich, auch hauchdünne, nur 0,3 mm starke Materialien sowie Werkstoffe wie Aluminium und Stahl miteinander verbinden.

Heute gibt Fronius mit der TPS/i (Trans Process Solution / intelligent revolution) den Ton an. Der Hochleistungs-Schweißcomputer ist die Antwort des Unternehmens auf die Industrie 4.0 und spielt in Zusammenhang mit dem Datenmanagement der Softwarelösung WeldCube Premium seine wahre Größe aus.

Solar Energy: Fronius-Lösungen für Photovoltaik- und Solaranlagen

Im Segment der Nutzung von Solarenergie und der Photovoltaik-Anlagen nimmt Fronius seit den frühen 1990ern eine Vorreiterrolle ein. Die Business Unit Solar Energy ist seit 1992 Teil von Fronius. Der Leitspruch von Fronius ist: "Wir glauben an eine Zukunft, in der wir unseren weltweiten Energiebedarf zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen decken."

Die Kernprodukte von Fronius auf diesem Gebiet sind Wechselrichter, die den von Solarmodulen gelieferten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Dieser kann dann in der Folge entweder für den Eigengebrauch genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Gleichzeitig ist der Wechselrichter das zentrale Steuerelement von Photovoltaik-Anlagen.

2022 hat Fronius knapp 32.000 Wechselrichter pro Monat produziert. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Photovoltaikanlagen baut Fronius die Kapazitäten laufend aus. Bis Ende 2023 sollen bereits mehr als 52.000 Wechselrichter pro Monat produziert werden sein, was einer Steigerung von mehr als 65 Prozent entspricht.

In den letzten Jahren entwickelte sich das Unternehmen jedoch vom reinen Wechselrichterhersteller zum Komplett-Lösungsanbieter, um Energie effizient und intelligent zu erzeugen, zu speichern, zu verteilen und zu verbrauchen. Das Sortiment reicht von maßgeschneiderten Speicherlösungen über Photovoltaik für Warmwasserbereitung und solarer Elektromobilität.

Fronius Wechselrichter

1995 entwickelte Fronius den Wechselrichter Fronius Sunrise, der innerhalb kürzester ein internationales Erfolgsprodukt wurde. 2001 legte das Unternehmen mit der Einführung des Fronius IG nach; dem ersten Wechselrichter mit Hochfrequenztrafo, der es Technikern ermöglichte, einen Platinentausch vor Ort durchzuführen. Die vernetzten PV-Anlagen-Wechselrichter der Fronius Symo Reihe ermöglichen dabei das dynamische Einspeisemanagement und eine übersichtliche Verbrauchsvisualisierung der gewonnenen Solarenergie. Der Fronius Symo GEN24 Plus ist dabei auch eine integrierte Basisnotstromversorgung oder sogar eine umfassende Notstromlösung durch die Anschlussmöglichkeit eines Batteriespeichers.

Fronius Solar.Web

Mit dem Fronius Solar.Web, einer Online-Plattform und App, haben die Besitzer von PV-Analgen dabei Faktoren wie die aktuelle Leistung, die Energiebilanz, den Ertrag oder die CO2-Ersparnis sowie den Ladestand von Batteriespeichern oder die eingespeiste Energie stets in Blick.

Fronius Smart Meter

Mit dem Fronius Smart Meter hat das Unternehmen zudem einen bidirektionaler Zähler zur Optimierung des eigenen Energieverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der verschiedenen Energieflüsse im Angebot.

Fronius Ohmpilot

Mit dem Fronius Ohmpilot ist es möglich, die von einer Photovoltaikanlage gelieferte, überschüssige Energie zur Warmwasseraufbereitung zu nutzen, indem Heizstäbe in Boilern oder Pufferspeichern intelligent angesteuert werden. Bei einem Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Warmwasserverbrauch kann damit von April bis Oktober der überwiegende Bedarf im Haushalt mit Solarstrom gedeckt und somit der Eigenverbrauch der über eine PV-Anlage gewonnenen Energie maximiert werden.

Mitarbeiterentwicklung bei Fronius

Mitarbeiter Fronius 2017 - 2021 Jahr Beschäftigte +/- ggü. Vorjahr in % 2017 2.593 5,28 2018 2.939 12,11 2019 3.395 15,51 2020 3.832 12,87 2021 3.982 3,91

Fronius, ein Wasserstoff-Pionier

Auch im Bereich der Wasserstoff-Technologie ist Fronius sehr aktiv. Seit der Jahrtausendwende erforscht und entwickelt Fronius Wasserstofflösungen und gilt heute als Innovationsführer im Umgang mit solarem Wasserstoff, von der Wasserstofferzeugung über die Speicherung bis zu Wasserstoff-Tankanlagen. Geleitet werden die Aktivitäten von Martin Hackl, dem Leiter der Business Unit Solar Energy, der aus Photovoltaikanlagen gewonnenen grünen Wasserstoff als bedeutende nachhaltige Alternative zu fossilen Treibstoffen sieht.

Der Fronius Solhub, eine grüne Wasserstoff-Tankanlage, die Wasserstoff produzieren, speichern und wieder abgeben kann. © Fronius

Dabei ist Fronius längst über den Forschungsbereich hinausgekommen. Mit dem Fronius Solhub hat das Unternehmen etwa eine autarke Wasserstoff-Produktions- und Tankanlage entwickelt, die aus Sonnenenergie Wasserstoff produzieren, speichern und für Betankungen abgeben kann.

Anwendung findet die Lösung etwa in einem Pilotprojekt in Hinterstoder in Oberösterreich. In Kooperation mit BRP Rotax wurde das wasserstoffgetriebene Schneemobil Lynx HySnow entwickelt mit dem Solhub wird über die Sommermonate Wasserstoff produziert, gespeichert und in den folgenden Wintermonaten als Treibstoff für die Schneemobile genutzt.

Das Lynx HySnow Schneemobil mit Rotax-Wasserstoffantrieb © Rotax

