Die Monatsplanung, eine unverzichtbare Zeitmanagement-Routine

Wir alle kennen das Phänomen, dass sich die Arbeit sehr oft auf die zur Verfügung stehende Zeit ausdehnt. Wenn ich mir für eine Aufgabe eine halbe Stunde vornehme, werde ich wahrscheinlich diese Aufgabe in 30-45 Minuten erledigen. Nehme ich mir 2 Stunden vor, werde ich wahrscheinlich für die gleiche Aufgabe zwischen eineinhalb und 2 Stunden brauchen. Natürlich kann ich nicht beliebig mit der Zeit jonglieren, aber eine realistische Einschätzung hilft dabei, sich in den einzelnen Aufgaben nicht zu verzetteln. Daher sind ein klarer zeitlicher Rahmen und der Aufbau einer Routine, damit sich der zeitliche Rahmen halten lässt, ein wesentlicher Bestandteil bei der Erledigung fast aller Aufgaben. Damit ich mit der Zeit für den Monatsrückblick und die Planung auskomme und mich beim Planen nicht verzettle, setze ich mir ganz klare zeitliche Limits für die einzelnen Planungsschritte. Ich teile eine Aufgabe, die ich in 45 Minuten erledigen will, in zwei bis drei Schritte ein.