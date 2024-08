Die Zukunft der Personalabteilung bei IBM: Wie Künstliche Intelligenz die HR-Landschaft revolutioniert

Die Einführung von KI in HR-Prozesse bei IBM ist mehr als nur eine technologische Anpassung – sie ist Teil einer umfassenden Vision für die Zukunft der Arbeit. „Die Arbeitswelt wird sich in den nächsten zehn Jahren dramatisch verändern. Wir gehen davon aus, dass fast alle Jobs in irgendeiner Form von der digitalen Transformation betroffen sein werden“, prognostiziert die HR-Chefin.

Diese Veränderung erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch ein Umdenken in Bezug auf die Fähigkeiten und Kompetenzen, die künftig gefragt sein werden. „Es wird weniger Bedarf an repetitiven, regelbasierten Tätigkeiten geben und mehr an Fähigkeiten wie kritischem Denken, Empathie und menschlicher Interaktion“, betont sie.