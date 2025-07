Nvidia nimmt Verkauf von H20-GPU-Chips nach Peking auf

Das Unternehmen kündigte zudem eine neue RTX Pro GPU an, die speziell für China entwickelt wurde. Nvidia beschrieb den Prozessor als "vollständig konform" und geeignet für digitale Zwillings-KI-Anwendungen in Bereichen wie intelligente Fabriken und Logistik. Nvidia-Geschäftsführer Jensen Huang habe sich mit US-Präsident Donald Trump und politischen Entscheidungsträgern in Washington und später mit Beamten in Peking getroffen, um die KI-Zusammenarbeit zu fördern und Nvidias Unterstützung für die Open-Source-Forschung und die globale KI-Entwicklung zu unterstreichen, teilte das Unternehmen mit.