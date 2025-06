AMD sagt mit neuer KI-Chips Nvidia den Kampf an

© APA/APA/AFP/PAU BARRENA home Aktuell Nachrichtenfeed

Im hart umkämpften Markt für KI-Hochleistungsprozessoren will AMD mit neuen Modellen Boden auf den Weltmarktführer Nvidia gutmachen. Bei der Entwicklerkonferenz "Advancing AI" stellte Konzernchefin Lisa Su am Donnerstag die Chips "MI350" und "MI355" vor. Die Facebook-Mutter Meta und xAI, die KI-Firma des Milliardärs Elon Musk, setzten in ihren Rechenzentren den "MI350" bereits ein.

von APA