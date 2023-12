KI im HR-Management: Eine Frage der Corporate Digital Responsibility

„AI-basierte HR-Startups, die praktische Lösungen etwa zum Thema Employer Branding oder Recruiting anbieten, spießen derzeit wie Pilze aus dem Boden“, sagt Personal-Expertin Martina Ernst, die den neuen People & Culture Management Lehrgang der WU Executive Academy mitentwickelt hat. „In einem unserer letzten Module hat die Vortragende, Melisa Gibovic-Danner, Head of People & Culture Strategy bei Boehringer Ingelheim, alleine zum Thema Employer Branding/Recruiting einen Auszug aus gut 50 neuen spannenden Apps gezeigt.“

Wie etwa www.myVeeta.com, mit dem Unternehmen den Kontakt zu geeigneten Kandidaten und Alumni sehr einfach und professionell pflegen können. Oder auch www.firstbird.com, eine Software, mit der hochqualifizierte Mitarbeiter über Empfehlungen aktueller Mitarbeiter gewonnen werden können.

„Das Gute an diesen Apps ist, dass sie SAAS-fähig sind und dadurch von den People & Culture Verantwortlichen problemlos genutzt werden können, weil sie sich an die - oft noch starre - HR-Architektur in den Unternehmen andocken lassen“, so Ernst, und fügt hinzu: „Für HR-Verantwortliche ist Agilität als Teil ausgewählter New-Work-Kompetenzen zukünftig ein absolutes Muss, denn nur so kann die e-HRM-Architektur so flexibel gestaltet werden, um für neue Trends jederzeit durch entsprechende Software-Lösungen (SAAS) anschlussfähig zu bleiben.“