Leadership-Modell Zehnkampf: Dabei sein genügt nicht

Im Unterschied zum 100-Meter-Sprint geht es beim 400-Meter-Lauf auch schon um Ausdauer, Energiemanagement und Rhythmus. Die Geschwindigkeit muss über die ganze Distanz so dosiert werden, dass man in allen Phasen des Rennens schnell ist, ohne am Ende einzubrechen.

Leadership-Learning: In einem Produktentwicklungsprozess. Befinden sich Führungskräfte in einer ähnlichen Situation. Auch dabei gibt es eine intensive Anfangsphase, in der die Vision, Ziele und Anforderungen klar definiert werden. Das Team muss in der Folge schnell an Fahrt gewinnen, um erste wichtige Meilensteine zu erreichen. Nach den Prototypen und einer ausführlichen Testphase geht im gleichen Tempo Richtung Produkt-Launch und Skalierung.