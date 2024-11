Heimliche Fonds-Stars

Aber Fondsmanager Kiegler sucht auch abseits des Mainstreams nach erfolgreichen Titeln: „Wir befassen uns intensiv mit den Märkten, den Branchen und den Unternehmen und suchen auch gezielt nach Nischenprodukten, die mitunter bessere finanzielle Aussichten aufweisen. Der Großteil der Innovationen findet, zumindest aktuell, in Nordamerika statt, daher liegt unser Fokus derzeit dort, aber natürlich nicht nur. Auch in China wird sehr viel in Halbleiter-Technologie sowie in Netzwerk- und Telekommunikation investiert, aber der Zugang zum Markt und zu Information ist dort nicht so einfach, auch das regulatorische Umfeld ist eher unsicher.“ Der Raiffeisen HighTech ESG-Aktien trachtet jedenfalls danach, sich von anderen Hightech-Fonds ein wenig abzuheben. Fondsmanager Kiegler: „Der Fonds ist in Hinblick auf seinen Anlagehorizont breiter aufgestellt als andere in seiner Peergroup. Wir sind daher flexibel bei der Auswahl und können eine Vielzahl an spezialisierten und wachstumsorientierten Unternehmen berücksichtigen.“