Alternative Investmentfonds im Chance-Risiko-Check

In den letzten Jahren sind vermehrt sogenannte Alternative Investmentfonds (AIFs) entstanden. Diese Fonds kopieren die klassische Hedgefonds-Taktiken und investieren in nicht-traditionelle Anlageklassen abseits von Aktien, Anleihen und Bargeld in eine breite Palette von Vermögenswerten. Dazu gehören Immobilien, Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe, Infrastrukturprojekte und andere alternative Anlagen.

Solche Anlageformen waren zuvor professionellen Anlegern vorbehalten. AIFs gelten daher auch als Massen-Hedgefonds, die auch ‚normalen‘ Anlegern Zugang zu den alternativen Investmentklassen und den Taktiken der Hedgefonds-Manager geben.