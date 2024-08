Aktienfonds im Performance-Check: Die ertragreichsten Wertpapierfonds

Eine weitaus größere Auswahlmöglichkeit bietet sich Investoren bei Fonds, die am internationalen Aktienmarkt, also ohne besonderen regionalen Schwerpunkt, investieren. Insgesamt sind in Österreich aktuell 331 dieser Fonds zugelassen. Davon mussten in den letzten Jahren auch einige ordentlich Federn lassen.

Besonders gebeutelt wurden etwa die ERSTE Umweltfonds WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (ISIN AT0000705660; - 18,94 %), die auch über drei Jahre gerechnet mit -14,10 % deutlich unter Wasser sind. Ebenso wenig zufrieden werden Anleger mit der Entwicklung des s Generation Fonds (ISIN AT0000A294G8) sein, der mit - 23,82 % noch mehr an Wert abgegeben hat und bei dem auf drei Jahre gerechnet ein Minus von 17,22 % steht. Auch die Varianten der Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktienfonds (ISIN AT0000A2DFM4) gehören sind mit einem Minus von 13,28 % bis Minus 14,77 % zu den Verlierern. Diese Fonds sind auch über den Dreijahreshorizont in den roten Zahlen.

Der Großteil der internationalen Aktienfonds hat den Anlegern in den vergangenen Jahren jedoch ansehnliche Erträge eingebracht. Die Top 5 der in Österreich gehandelten Aktienfonds haben in der Vergleichsperiode Juli 2023 bis Juli 2024 um rund 25 % an Wert zugelegt (siehe Tabelle).