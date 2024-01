Geldanlage 2024: Commerzbank mit Avatar und KI in die Zukunft

Zumindest, was die Zinsen betrifft, dürfen Unternehmen aber entspannt in die Zukunft blicken. "Die Zinsentwicklung ist von der Inflation getrieben, und da sehen wir schon erste Auswirkungen, dass die Inflation in der EU, in Deutschland, aber auch in Österreich zurückgeht. Wir gehen davon aus, dass die Zinsobergrenze bereits erreicht ist und die Zinsen irgendwann auch wieder in die andere Richtung gehen."

Das könnte bereits Mitte 2024 geschehen, in den USA möglicherweise sogar schon etwas früher. "Wenn die Rezession um sich greift, werden die Amerikaner eher schnell reagieren. In Europa wird das länger dauern, aber wenn Inflation und Konjunktur es ermöglichen bzw. erfordern, geht man davon aus, dass die Zinsen Mitte bis Ende 2024 wieder sinken. Und dass es vorher schon entsprechende Signale gibt."