„Diversifizierung ist das Gebot der Stunde“

MARTIN BUTOLLO, Country-CEO der Commerzbank in Österreich, 55, geboren in Klagenfurt, ist seit 2013 Country-CEO der Commerzbank AG in Österreich und verantwortet das Firmenkundengeschäft. Davor war er rund 13 Jahre bei Commerzbank und Dresdner Bank in Frankfurt in verschiedenen Managementfunktionen tätig. Butollo begann seine berufliche Laufbahn bei PricewaterhouseCoopers. Sein Studium absolvierte er an der Wirtschaftsuniversität in Wien und an der HEC in Paris.