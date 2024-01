Commerzbank Österreich CEO Butollo: "Natürlich finden nach wie vor Finanzierungen statt"

Martin Butollo :

Man merkt schon, dass Unternehmen gewisse Investitionen gründlicher prüfen und aufgrund einer allgemeinen Unsicherheit teils auch verschieben. Natürlich spielt da auch die Steilheit der Zinsanhebungen eine Rolle, denn in absoluten Werten sind vier Prozent Zinsen bei historischer Betrachtung ja nicht besonders viel. Aber wenn es jahrelang praktisch Nullzinsen gibt, und dann steigen die Zinsen binnen weniger Monate steil an, haben das schon viele Unternehmen gespürt, insbesondere in sensitiven Branchen wie der Bauindustrie. Der Neubau ist ja deutlich zurückgegangen.