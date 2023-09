Der Börsengang des vietnamesischen Elektroautobauers Vinfast Mitte August an der Nasdaq brachte eine kleine Sensation. Am Ende des ersten Handelstages wurde das Unternehmen mit 85 Milliarden US-Dollar bewertet – ein Traumwert für ein Unternehmen, das in den USA bislang nur 137 Autos verkauft hat. Die Traditionsmarke Ford ist an der Börse gerade einmal 48 Milliarden US-Dollar wert und erzielte 2022 einen Gewinn von 10,4 Milliarden US-Dollar. Vinfast schreibt hingegen Verluste.

Aber an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Sind Aktien von E-Autobauern also die großen Gewinnbringer von morgen? Laut Bloomberg waren Ende 2022 rund 27 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit auf den Straßen unterwegs. Ende des Jahres werden es 40 Millionen sein. Das sind zwar nur drei Prozent des gesamten weltweiten Fahrzeugbestands. Aber ein großer Sprung von nur einem Prozent im Jahr 2020.

Das künftige Potenzial für E-Auto-Aktien ist also groß. Doch die Bloomberg- Analysten mahnen zumindest für die nahe Zukunft zur Vorsicht. Die allgemeine Unsicherheit in der globalen Wirtschaftslage wird den Absatz der Stromer noch dämpfen. Eine Entwicklung, die sich auch in den Kursen der E-Autobauer widerspiegelt. Die Aktien der Pure Players, also jener Unternehmen, die nur E-Modelle im Programm haben, haben in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verloren.