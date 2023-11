Auf zum nächsten Bullenmarkt: Growth- und Luxusaktien im Fokus

Volatile Märkte, was nun? Wegen Schwankungen im Markt – so auch beim ATX – behaupten Zweifler, der seit Ende 2022 anhaltende Positivtrend sei vorbei. Hören Sie nicht darauf. Wir sind in einer kurzen Korrekturphase, die wieder vergeht. Es ist jetzt an der Zeit, sich für den nächsten Anstieg im noch jungen Bullenmarkt zu positionieren.

So geht's: Seit Oktober 2022 führen die großen, stark kapitalisierten Wachstumsaktien aus dem Luxus-und Tech-Bereich mit bekannten Namen. Wenig überraschend. Denn wie hier schon erwähnt erholen sich jene Sektoren, die im Bärenmarkt am stärksten abgeschlagen waren, jetzt am besten.

Bedenken Sie: Während des Abschwungs 2022 stürzten Tech-Aktien zusammen mit Luxusgütern ab. Seitdem die globalen Märkte im Oktober 2022 in Euro und in US-Dollar neuerliche Tiefs erreicht hatten, stiegen sie um 26,9 Prozent – fast dreimal so stark wie die weltweiten Aktien (plus 9,1 Prozent).