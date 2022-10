Beeindruckendes erstes Halbjahr 2022 für die Partnerschaft von Hyundai und Healthy Seas

Recycling von 23,5 Tonnen Abfall zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Aufräumarbeiten sowie Präventions- und Bildungsprogramme für Kinder und Gemeinden in Griechenland, Kroatien, Slowenien, Spanien und Großbritannien. Bislang hat Hyundai im Jahr 2022 seine Vision „Fortschritt für die Menschheit" verwirklicht, indem sie Healthy Seas dabei unterstützt hat, mehr als 23,5 Tonnen Abfall aus den Ozeanen zu entfernen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 werden Hyundai und Healthy Seas eine dritte große Säuberungsaktion in Südkorea abschließen und drei Bildungsprogramme zum Schutz der Meere in Frankreich, Italien und Deutschland durchführen. Die Partnerschaft unterstützt die Kreislaufwirtschaft dank des Gründungspartners von Healthy Seas, Aquafil, der recycelte Geisternetze zusammen mit anderen Nylonabfällen zu ECONYL® aufbereitet, das auch für die Herstellung von Fußmatten im IONIQ 5 und IONIQ 6 verwendet wird.

In Kooperation mit Hyundai

Im zweiten Jahr ihrer Partnerschaft haben Hyundai Motor und die Meeresschutzorganisation Healthy Seas vier Aktionen in fünf europäischen Ländern organisiert: Griechenland, Kroatien, Slowenien, Spanien und Großbritannien. Die Partnerschaft setzt sich weiterhin für die Bekämpfung der Meeresverschmutzung, die Förderung nachhaltiger Meeresökosysteme und die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft ein und will in diesem Jahr ihre Aktivitäten auf weitere Regionen ausdehnen und lokale Gemeinden einbeziehen.

In diesem Jahr wurden verschiedene Projekte durchgeführt, wie Abfallsammelaktionen durch Strandsäuberungen und Tauchgänge zur Bergung verlorener oder aufgegebener Fischernetze (Geisternetze) bis hin zu Bildungsprogrammen, die Kindern und lokalen Gemeinden vermitteln, wie wichtig es ist, die Weltmeere sauber zu halten.

Um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, recycelt der Gründungspartner von Healthy Seas, Aquafil, die Nylonteile der geborgenen Fischernetze zusammen mit anderen Nylonabfällen zu ECONYL®-Garn. Dieses Nylongarn wird zur Herstellung nachhaltiger Produkte wie Badebekleidung, Teppichböden und Fußmatten für die Hyundai Elektromodelle IONIQ 5 und IONIQ 6 verwendet.

„Hyundai Motor hat sich verpflichtet, bei allem, was wir tun, einen „Fortschritt für die Menschheit“ zu generieren. Wir entwickeln uns nicht nur zu einem Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen, sondern tragen auch dazu bei, Europas Meere und Wasserstraßen für kommende Generationen sauber zu halten und arbeiten eng mit Healthy Seas zusammen, um Aufklärungsprogramme durchzuführen. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr der Partnerschaft zwischen Hyundai und Healthy Seas können wir auch in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ein bemerkenswertes Resultat vorweisen. Wir werden weiter expandieren und mehr Gemeinden, mehr Kinder und auch unsere Mitarbeiter einbinden."

Michael Cole, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe

Rückkehr nach Ithaka

Ein Jahr nachdem Healthy Seas mit Unterstützung von Hyundai die bisher größte Säuberungsaktion in den verlassenen Fischfarmen am Kap Makria Pounta auf Ithaka durchgeführt hat, kehrten beide Partner auf die griechische Insel zurück, um die Aktivitäten für 2022 und die Beseitigung der restlichen Abfälle und Verschmutzungen anzugehen. Diese zweite Säuberungsaktion fand weltweite Beachtung und lockte Besucher nach Ithaka, die sich selbst ein Bild von der Situation machen wollten.

Im Vergleich zum letzten Jahr war bei dieser Veranstaltung die Beteiligung der ansässigen Bevölkerung größer. Zusätzlich zu den Fischern und freiwilligen Tauchern, die an 14 Orten auf der Insel bei der Säuberung halfen und den Bildungsprogrammen für einheimische Kinder, brachte Healthy Seas einheimische Fischer in verschmutzte, abgelegene Gebiete, damit sie außerhalb der Saison „nach Abfällen fischen" konnten.

Durch diese „Fishing for Litter" Initiative erhalten die Fischer eine Entschädigung für den von ihnen gesammelten Abfall und tragen gleichzeitig zur Wiederherstellung der natürlichen Schönheit der Insel bei.

An dem Projekt "Rückkehr nach Ithaka" waren zehn Organisationen und Partner, sowie ein Projektteam von 45 Personen, darunter 15 Taucher, beteiligt. Rund 180 Kinder aus Ithaka nahmen an den Bildungsprogrammen teil, und insgesamt wurden 23,5 Tonnen Abfall geborgen, darunter 18,5 Tonnen Netze (mehrere hundert Meter Kiemennetze und Langleinen sowie 25 große Fischzuchtnetze), sowie fünf Tonnen anderer Meeresmüll.

Reinigung von Korallenriffen in Tossa de Mar

Bei einer zweitägigen Veranstaltung in Tossa de Mar (Spanien) im Juni unterstützte Hyundai Healthy Seas durch die Organisation einer Unterwassersäuberungsaktion und eines Bildungsprogramms. Am ersten Tag sammelte eine Gruppe von fünf freiwilligen Tauchern von Ghost Diving Spain etwa 30 Meter Kiemennetze ein, die sich 30 Meter unter der Oberfläche in den Korallenriffen der Costa Brava verfangen hatten.

Am nächsten Tag nahmen 70 Schüler, Lehrer und Vertreter von Hyundai und den Medien an einem interaktiven Bildungsprogramm teil. Neben einer Präsentation über den Meeresschutz und die Kreislaufwirtschaft spielten die Schüler Lernspiele und tauchten in die virtuelle Welt von Healthy Seas ein.

Vom Abfall zur Wiederverwertung

Ende Juni organisierten Healthy Seas und Hyundai eine Veranstaltung in der Bucht von Luka Krnica in Kroatien, eine der drei großen Säuberungsaktionen 2022. 14 freiwillige Taucher aus Kroatien, Italien, Deutschland, den Niederlanden und Österreich sammelten in der Bucht von Luka Krnica mehrere hundert Meter Netze ein, darunter Kiemennetze, Sardinennetze und Langleinen.

Am folgenden Tag erfuhren die an der Veranstaltung teilnehmenden Gäste mehr über die Kreislaufwirtschaft bei einer Besichtigung des Aquafil-Lagers in Ajdovščina und des ECONYL®-Werks in Ljubljana (Slowenien).

Kampf gegen Geisternetze in der Tate Modern

Im Juli halfen Hyundai, Lehrer und Freiwillige Healthy Seas bei der Organisation einer Veranstaltung in der Tate Modern in London für eine Gruppe von 61 Fünftklässlern der Charles Dickens Primary School. Nach Präsentationen über die Verschmutzung durch Geisternetze und über die Kreislauf-wirtschaft hatten die Schüler Spaß an pädagogischen Spielen.

Die CSV (Creating Shared Value) -Projekte von Hyundai und Healthy Seas zeigen eine bemerkenswerte Wirkung auf die Gewässer rund um Europa. Dank der hervorragenden Unterstützung durch freiwillige Helfer haben die Ergebnisse der Säuberungsaktionen bereits eine erkennbare Auswirkung in den Orten, in denen sie stattgefunden haben.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 werden Hyundai und Healthy Seas die dritte von drei großen Säuberungsaktionen durchführen. Damit werden die Aktivitäten auch über Europa hinaus ausgedehnt, denn die Aktion zur Beseitigung von Geisternetzen wird in Südkorea stattfinden.

Zusätzlich zu dieser Säuberungsaktion wird sich die Partnerschaft dafür einsetzen, noch mehr Menschen in Europa für das Thema Meeresverschmutzung zu sensibilisieren. In diesem Jahr werden drei weitere Aufklärungsaktionen in Frankreich, Italien und Deutschland stattfinden, die den jüngeren Generationen ihre entscheidende Rolle im Kampf gegen die Verschmutzung näherbringen und ihnen Strategien für ein nachhaltigeres Leben vermitteln sollen.