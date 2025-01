trend. CEO Dinner 01 | 25: Wünsche an eine neue Regierung

Für das siebente CEO-Dinner des trend konnte der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill, gewonnen werden. Es war der Tag, an dem die Koalitionsverhandler FPÖ und ÖVP ihre Maßnahmen bekanntgegeben haben, wie sie ein EU-Defizitverfahren verhindern wollen. Insofern waren die Ausführungen des IV-Präsidenten für die Gäste topaktuell: Georg Knill warnte vor einer weiteren Deindustrialisierung, betonte die Bedeutung der ausgabenseitigen Sanierung des Budgets und kritisierte die hohen Arbeitskosten sowie die erdrückende Bürokratie. Das führte in der Folge zu einer regen Diskussion unter den anwesenden CEOs und Unternehmenschefs. Da bei dem CEO-Dinner des trend die Chatham-House-Rules gelten, Gesagtes also nicht zitiert werden darf, kam es im Lauf des viergängigen Dinners, das der burgenländische Haubenkoch Max Stiegl servierte, zu einem sehr offenen Austausch der Gäste. Thema dabei waren unter anderem das Golden Plating im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, die etwa im Vergleich zur Schweiz zu kritische Einstellung ausländischen Arbeitskräften gegenüber und die Belastungen der Unternehmen durch die überbordende Bürokratie. Ein Großteil der Runde war sich einig, dass mindestens 40 Prozent der Vorschriften, Dokumentationen und Regeln entbehrlich wären und die Produktivität von Unternehmen beeinträchtigen würden.

Der Einladung von trend-CEO Ralf Six, dem stv. trend-Chefredakteur Oliver Judex, trend-Redakteur Bernhard Ecker und Organisatorin Silvia Grünberger, Managing Partner RGJ & Partner, folgten diesmal Sophie Blaha (Blaha Büromöbel), Gerhard Christiner (APG), Claudia Eder (Asfinag Maut), Susanne Erkens-Reck (Roche Austria), Wolfgang Hesoun (WKÖ), Jürgen Mellitzer (KPMG), Marco Porak (IBM Österreich), Markus Raunig (Ottakringer), Markus Schaffhauser (Eviden Austria), Ricardo-Jose Vybiral (KSV 1870) und Georg Winter (GrECo).