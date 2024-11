trend. CEO Dinner 06 | 24: Regierungs-Reifeprüfung

Beim sechsten CEO-Dinner des trend war einen Tag vor Beginn der offiziellen Regierungsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke zu Gast. Er verhandelt für die Sozialdemokratie die wichtigen Kapitel Standort, Industriepolitik, Bürokratieabbau und Kapitalmarkt. Hanke, der viele Jahre als Generaldirektor die Wien Holding leitete, ist derzeit der profilierteste Wirtschaftspolitiker der gesamten SPÖ, einer der über die Parteigrenzen hinweg als Mann der Praxis geschätzt wird und sich auch nicht scheut – freundlich im Ton und in Maßen – so manchen Irrweg der amtierenden roten Parteispitze auch als solchen zu benennen. Als Kernpunkte einer erfolgreichen Regierungsbildung bezeichnete der Wiener die Sanierung des Budgets, die Lösung von Standortfragen sowie Investitionen in die Infrastruktur, auch und vor allem im Bereich der Erneuerbaren Energien. Die Diskussion der CEOs, Kulturschaffenden und Unternehmer verlief über mehr als zwei Stunden sehr offen und lebendig – auch deshalb, weil bei den CEO-Dinner des trend traditionell die sogenannten Chatham-House-Rules gelten – Gesagtes bleibt im Raum. Doch auch in diesem Kreis wollte Hanke trotz Nachfragens das Geheimnis nicht lüften, ob er der nächsten Bundesregierung als – wie kolportiert – Infrastrukturminister angehören werde. Dass die Konstellation ÖVP-SPÖ-NEOS kompliziert sei, wurde nicht nur einmal betont.

