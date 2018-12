Der Kreditschutzverband 1870 bündelt seine Vertriebsaktivitäten. Michael Pavlik übernimmt die Ressortleitung.

Der KSV1870 stellt seinen Vertrieb neu auf: Michael Pavlik wird sämtliche Vertriebseinheiten aller KSV-Unternehmen leiten. Somit wird der Vertrieb des Gläubigerschutzverbandes gebündelt und fortan zentral von Wien aus gesteuert.

Die Neukundengewinnung sowie eine stärkere regionale Vernetzung stehen dabei im Fokus, teilt der KSV in einer Aussendung mit. Umsatzverantwortung, das Vertriebscontrolling und die Implementierung neuer Vertriebsmethodiken und –technologien fallen in seinen Verantwortungsbereich. Pavlik berichtet direkt an den Vorstand der KSV1870 Holding AG.

Pavlik ist nach mehrjährige Vertriebserfahrung im Jahr 2005 zum KSV1870 gestoßen. Als Key Account Manager hat er dann beim KSV1870 die Betreuung von Industriekunden sowie in weiterer Folge die Kundenbetreuung im Bereich Banken und Leasing übernommen. Im Jahr 2009 erfolgte die Bestellung zum Leiter Team Vertrieb (Außendienst).

Weitere vier Jahre später wurde Pavlik die vertriebliche Verantwortung der KSV1870 Information GmbH übertragen. Der 39-Jährige hat im Rahmen eines internen KSV1870 Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramms eine vierjährige Management-Ausbildung absolviert.

