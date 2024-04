Wirtschaft: Die Stimmung ist im Keller

In der Gastronomie und teilweise auch schon im Handel versucht man, dem Problem des Arbeitskräftemangels mit reduzierten Öffnungszeiten zu begegnen. Doch auch das ist nur bedingt möglich, schon aufgrund der hohen Miet- und Betriebskosten der Unternehmen.

In der Politik wird daher ebenfalls nach Lösungen gesucht, um die Problematik zu entschärfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Kampf gegen den Arbeitskräftemangel als zu einen der vier wichtigsten Punkte der nächsten EU-Präsidentschaft erkoren, um Europas Wirtschaft anzukurbeln. Ein Kernpunkt der Südamerika-Mission von Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher im April 2024 war, dort Werbung für Österreich zu machen und Arbeitskräfte aus Brasilien und Argentinien nach Österreich zu lotsen.

Der Weg in die Ferne ist mittlerweile notwendig, denn in den CEE-Staaten, aus denen seit den 1990er Jahren Millionen Arbeitskräfte nach Westeuropa gelotst wurden, ist Arbeitskräftemarkt praktisch leergefegt. Der Jahrzehnte andauernde People-Drain, die Abwanderung aus diesen Ländern, hat dazu geführt, dass in der Region das Arbeitskräfteproblem noch gravierender ist wie hierzulande. Eine Entwicklung, die nun auch westliche Unternehmen zu spüren bekommen, die in den vergangenen Jahrzehnten Produktionen in diese Länder verlegt und dort große Fabriken errichtet haben.

Georg Winter, CEO des Versicherungsmaklers und Risikospezialisten Greco erklärt dazu auch im trend. Interview: "In manchen osteuropäischen Ländern, zum Beispiel Ungarn, Ukraine, Rumänien oder Bulgarien war der Bevölkerungsschwund in den letzten 30 Jahren noch viel eklatanter als in Westeuropa. In diesen Ländern schrumpft die Bevölkerung zweistellig. Vor 10, 20, 30 Jahren gab es dort günstige Arbeitskräfte. Heute gibt es keine mehr."

Auch China ist längst kein Land mehr, in das europäische Unternehmen Produktionen verlagern könnten, weil es dort viele und günstige Arbeitskräfte gäbe. Ganz im Gegenteil: Das Land des Drachen rast als Folge der Ein-Kind-Politik und der weiter rückläufigen Geburtenrate einem demografischen Supergau entgegen. Chinas Bevölkerung überaltert dramatisch schnell. Im Jahr 2030 wird es bereits um 60 Millionen junge Chinesen weniger geben als noch im Jahr 2020 und die Zahl der Menschen über 60 gleichzeitig um 114 Millionen gestiegen sein. 2050 werden in dem Land auf einen Menschen im Pensionsalter nur noch rund 1,3 Menschen im Erwerbsalter kommen - mit allen weiteren negativen Konsequenzen.