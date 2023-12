Neue EU-Cybersicherheitsrichtlinie "NIS 2"für Unternehmen

Ab Oktober 2024 gelten in der EU neue Vorgaben für mehr Cybersicherheit in Firmen ab 50 Mitarbeitern aus bestimmten Sektoren. Im Rahmen der neuen EU-Cybersicherheitsrichtlinie "NIS 2" haben aber auch öffentliche Einrichtungen IT-Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen und müssen Vorfälle in der IT-Sicherheit melden. Das nötige heimische Gesetz soll für die tausenden betroffenen Firmen so praxistauglich wie möglich werden.

Das versprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch nach einem Arbeitsgespräch mit IV-Chef Georg Knill. Der Politiker und Unternehmensvertreter betonten danach vor Journalistinnen und Journalisten die großen Chancen, die die Digitalisierung biete. Doch mit deren Fortschreiten wachsen natürlich auch die Gefahren. Karner erinnerte etwa an den Cyberangriff aufs Bundesland Kärnten im Sommer 2022, der die öffentliche Verwaltung für Wochen störte und zum Teil zum Erliegen kommen ließ. "Jeder kann getroffen werden."

"Es geht auch um Rechtssicherheit", sagte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Knill. Er zitierte aus einer Umfrage, wonach viele Unternehmen in Cyberattacken eine mögliche Existenzbedrohung sehen. "Wichtig für uns Unternehmen ist es, dass es kein 'Gold Plating' gibt", betonte der Firmenvertreter zur Umsetzung von "NIS 2". "Gold Plating" meint eine Übererfüllung von Vorgaben der EU, die Betroffenen das Leben schwerer macht.