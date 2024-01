Die Signa-Pleite: Wie die Tricks des René Benko zum Bumerang wurden

Seit 2012 hat Signa schrittweise die Mehrheit in der deutschen Kaufhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof übernommen. Mit der Kaufhauskette hat Benko auch viele Immobilien in den Top-Lagen der deutschen Innenstädte gekauft. Und eigentlich ist es ihm nur um die gegangen: Die beiden Sparten wurden fein säuberlich auseinandergehalten, beide gehören zwar zur Signa-Gruppe. Sie wurden aber in zwei unterschiedlichen Gesellschaften geparkt. Eine für die Immobilien, eine für das Handelsgeschäft. Erste Amtshandlung nach der Trennung: Die Immo-Gesellschaft hat der Kaufhaus-Gesellschaft kräftig die Mieten erhöht. Die Kohle fehlt in der Handelsparte dann natürlich, die hohe Mietzahlungen machen es schwerer, das Kaufhausgeschäft profitabel zu betreiben. Aber: Die Immo-Gesellschaft freut sich über steigende Mieten und damit über eine Wertsteigerung der Immobilie – zumindest in den Büchern.

Der Wert eines Gebäudes hängt von zwei Faktoren ab:

Mit welchen Mieteinnahmen ist in Zukunft zu rechnen? Je höher also die Mieten, desto höher der Wert der Immobilie. Welche Zinsen müssen bezahlt werden, wenn man den Kauf der Immobilie mit einem Kredit finanziert. Steigen die Zinsen, sinkt der Wert der Immobilie.

Die geschmalzenen neuen Mietvorschreibungen bei gleichbleibend niedrigen Zinsen haben die Kaufhausgebäude also schlagartig, über Nacht, wertvoller gemacht – auf dem Papier. Nun kommt der eigentliche Clou: Diese auf dem Papier so wertvollen Immobilien kann ich als Sicherheit angeben, um mir bei den Banken frisches Geld zu checken. Denn ich will ja wieder auf Einkaufstour gehen.

Und die Spirale dreht sich weiter: Neuer Kauf, neue Mieterhöhung, satte Wertsteigerung am Papier, neuer Kredit. Was am Papier alles möglich ist, wie weit man dieses Spiel treiben kann, das hat Benkos “Signa Prime Selection” gezeigt. Eine seiner Immogesellschaften: 2010 gegründet, damals war sie 750 Millionen Euro wert. Nur zehn Jahre später war das Immo-Vermögen der Gesellschaft um 2.000 Prozent höher: 2020 war die Prime Selection 15 Milliarden Euro wert.

Wachstum wie im Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wachsen sie noch heute? Dieses Märchen ist nicht gut ausgegangen, weil irgendwann doch der böse Wolf gekommen ist: Die Zinsen sind gestiegen.

Diese Spirale dreht sich nämlich nur so lange nach oben, so lange die Zinsen unten bleiben. Und so lange die Handelssparte irgendwie am Leben bleibt und die Mieten auch zahlen kann. Covid und Teuerungskrise haben dem Handel nicht gut getan; die rapiden Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank als Antwort auf die Teuerungskrise haben die Spirale dann endgültig unterbrochen: Die Party war vorbei, Signa legt eine Bruchlandung hin.