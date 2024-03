KSV erwartet kräftigen Zuwachs bei Pleiten für 2024

Sorgen bereitet KSV-Pleiteexperte Götze zudem die Zahl der Insolvenzen, die "mangels Masse" nicht eröffnet werden. Gegenüber dem Vorjahr sind die „Nichteröffnungen“ um 15,3 Prozent auf 597 Fälle gestiegen. Hier sei die Vermögensmasse der insolventen Unternehmen derart ausgezehrt, dass es nicht einmal dafür reicht eine Verfahrenseröffnung am Gericht zu bezahlen.

Diese Entwicklung würde laut KSV-Insolvenzexperte Götze die heimische Wirtschaft zunehmend "gefährden". Nicht ordnungsgemäß abgewickelte Unternehmen würden gleichzeitig ein höheres Geschäftsrisiko für deren Geschäftspartner bedeuten, zumal diese in solchen Fällen de facto zur Gänze auf ihren offenen Forderungen sitzen bleiben. "Für die betroffenen Geschäftspartner kann das mittel- und langfristig zum Fiasko werden und im schlimmsten Fall den Ruin bedeuten“, warnt Götze.

"Es ist mehr als bedenklich, dass in diesen Fällen nicht einmal mehr die Verfahrenseröffnung bei Gericht bezahlt werden kann. Vor allem, weil wir hier von Kosten in der Höhe von 4.000 Euro sprechen", sagt Götze.

Zudem konnte auch der gute Wille vieler Unternehmen, das Ruder doch noch selbständig herzumzureißen, die schwierige Situationen nicht ändern. Vielmehr ist das zuletzt vermehrt zum Boomerang geworden. "Durch zu langes Abwarten blieb in diesen Fällen am Ende nur noch die Option eines Konkursverfahrens übrig, was häufig in einer vollständigen Liquidierung des Betriebes endet und für viele Menschen den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeutet", erklärt Götze.