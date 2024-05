Im Insolvenzverfahren René Benko haben etwa 30 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 2 Mrd. € angemeldet. Im Fall der Familie Benko Privatstiftung 20 Gläubiger Forderungen über 2,3 Milliarden. Davon wurden im ersten Fall nur 47 Millionen Euro anerkannt, im zweiten Fall waren es 49,5 Millionen - und damit jeweils nur rund 2 Prozent aller Forderungen.

"Die Gläubiger mit bestritten gebliebenen Forderungen haben schwierige Entscheidungen zu treffen. Um allenfalls Anerkenntnis zu erreichen haben sie separate Verfahren anzustrengen", sagt Klaus Schaller, Leiter des KSV1870 in Tirol und erklärt weiter:

Der Insolvenzverwalter hat unter anderem auch die Forderungen von in Abu Dabi ansässigen Investitionsgesellschaften bestritten. Diese Investoren haben bereits vor der Insolvenzeröffnung am 8. März 2024 ein Schiedsverfahren in der Schweiz gegen Benko und andere Rechtsträger angestrengt. Im Rahmen dieses Schiedsverfahrens werden mehrere hundert Millionen Euro begehrt. Im Zuge des Insolvenzverfahrens wurde nun ein zweites Schiedsverfahren - ebenfalls in Schweiz - von diesen Gläubigern veranlasst.

Der Insolvenzverwalter erklärte, dass neben dem an und für sich bereits sehr komplexen Sachverhalt nun aufgrund der Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Herrn Benko zusätzliche Fragen in diesen Schiedsverfahren zu klären sind. Insbesondere gilt es zu prüfen, inwieweit derartige Schiedsverfahren Auswirkungen auf das österreichische Insolvenzverfahren haben und ob dort ergangene Entscheidungen vom Insolvenzgericht in Innsbruck anzuerkennen sind.