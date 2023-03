Zum siebenten Mal hat der trend in Zusammenarbeit mit Statista, Xing und kununu 1.400 österreichische Arbeitgeber aus 20 Branchen auf den Prüfstand gestellt und die besten 300 ermittelt. Platz 1 belegt die Mercedes-Benz Österreich GmbH.

Der trend präsentiert das große Ranking der 300 besten österreichischen Arbeitgeber des Jahres 2023. Bewertet wurden dabei 1.400 Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern. Die Basis dafür waren die über 200.000 Bewertungen, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Unternehmen in anonymen Online-Befragungen abgegeben wurden. Zusätzlich wurden bei dem Ranking Beurteilungen auf den Karrierenetzwerken Xing und kununu berücksichtigt.

Die Mercedes-Benz Österreich GmbH hat es heuer geschafft, den ersten Platz im Ranking der „300 besten Arbeitgeber Österreichs“ zu erreichen. Knapp dahinter platziert ist Hilti Austria auf Platz zwei. Platz drei geht heuer an den Vorjahressieger Energie AG Oberösterreich

Die Sieger im trend. Ranking der besten Arbeitgebe 2023: Mercedes-Benz Österreich CEO Carsten Dippelt (1), Hiliti Austria Geschäftsführer Manfred Gutternigg (2) und Energie AG OÖ CEO Leonhard Schitter (3). © trend

Fairness und Nachhaltigkeit

Die Pandemie hat einen Trend beschleunigt, den es schon länger gab: Immer weniger Menschen wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten. Unternehmen aus sämtlichen Branchen bestätigen diesen Wunsch, den nicht mehr nur Junge äußern. Bisher war Teilzeit vor allem Frauensache. „Die Zuwächse bei der Erwerbstätigkeit von Frauen seit den 1970ern sind durch Teilzeitbeschäftigungen getrieben“, sagt Martin Halla, Ökonom an der JKU Linz. Der überwiegende Hauptgrund: Betreuungspflichten. Während die Regierung Vollzeitarbeit attraktivieren will, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, fordert etwa die Gewerkschaft aktuell die generelle Reduktion der Arbeitszeit.

Eng verknüpft mit dem Mangel an Fachkräftenachwuchs ist die Motivationsproblematik, die insbesondere gerne der jüngsten Generation Z zugeschrieben wird. Festgemacht wird das oft an den Themen Purpose und Nachhaltigkeit. Ohne überzeugendes Statement zu ersterem und gelebtem letzteren Thema scheint kein Jungspund überhaupt mehr ein Jobangebot auch nur in Erwägung zu ziehen. Entsprechend durchgehend werden diese Themen daher von praktisch allen Top-Arbeitgebern aktiv angesprochen.

Das vollständige Ranking der 300 besten österreichischen Arbeitgeber 2023 finden Sie in der trend. EDITION vom 24. März 2023.