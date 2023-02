Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Bilanz der Zerstörung

Zerstörung, Not und Elend. Und Tausende Tote. Der traurige Jahrestag des vor genau einem Jahr begonnenen Angriffskrieg Russlands ist ein Anlass, eine vorsichtige Bilanz des Grauens zu ziehen.

Den Zählungen der UNO zufolge wurden in der Ukraine von Kriegsbeginn bis zum 15. Februar 2023 7.519 erwachsene Zivilisten und 487 Kinder getötet und 12.333 Erwachsene sowie 954 Kinder teils schwer verletzt.

Auch der Kyiv Independent kommt auf fast die gleiche Zahl. Zudem werden fast 70.000 russische Kriegsverbrechen untersucht, rund 8 Millionen Ukrainer mussten die Flucht aus ihrem Heimatland antreten.

It has been exactly 1 year since Russia began its full-scale invasion of Ukraine. Here’s what it has cost Ukraine so far. pic.twitter.com/EBTYcIho3m — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2023

Zur Zahl der getöteten Soldaten gibt es nur ungenaue Angaben. Verschiedenen Schätzungen zufolge dürften jedoch auf russischer Seite bereits zwischen 150.000 und 180.000 Soldaten gefallen sein, auf ukrainischer Seite ebenfalls bereits mehr als 100.000.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Feb. 24, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/UfDVBn0K95 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2023

Kriegskosten in der Ukraine

Angesichts des schrecklichen Bilanz scheint es fast vermessen, die Kosten des Krieges beziffern zu wollen. Doch auch in der Ukraine selbst wird das gemacht. In Kiew wird jeder Schaden, der an Gebäuden oder der Infrastruktur des Landes entsteht, erfasst. Ein wenig in der Hoffnung, nach Kriegsende Russland zur rechenschaft ziehen zu können und finanzielle Entschädigung zu bekommen.

Die Schätzungen zu den Kosten des Krieges gehen weit auseinander und liegen zwischen einer halben Milliarde Euro und einer Milliarde Euro pro Tag für Kriegsgerät, Munition und andere Ausrüstung.

Damit sind aber die Schäden im Land bei weitem noch nicht abgedeckt. Bereits im Juli 2022 - nach dem ersten halben Kriegsjahr - bezifferte der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal die für den Wiederaufbau des Landes erforderlichen Mittel auf rund 720 Milliarden Euro. Mittlerweile dürfte sich der Betrag in Richtung 750 Milliarden Euro erhöht haben.

Die Ukraine rechnet zudem wegen des russischen Angriffskrieges für 2023 mit einem Haushaltsdefizit von etwa 36 Milliarden Euro.

Folgen in Russland

Für Russland hatte der Krieg - abgesehen von den vielen toten Sodaten - ebenfalls markante wirtschaftliche Folgen. Auch wenn der vom Westen erwartete Einbruch und Zusammenbruch der Wirtschaft Landes aufgrund der Sanktionen ausgeblieben ist.

Im ersten Kriegsjahr 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Russlands offiziellen Angaben um 2,2 Prozent geschrumpft. Das wird zwar von Ökonomen angezweifelt, aber Russland verpulvert sein Geld im wörtlichen Sinn auf dem Schlachtfeld. Selbst Wenn der Krieg nun beendet würde, gehen Experten davon aus, dass die russische Wirtschaft bis 2030 brauchen würde, um sich von den Folgen zu erholen und wieder das Niveau von vor 2022 zu erreichen.

Die Inflationsrate lag in Russland im Jahr 2022 bei durchschnittlich 11,9 Prozent, was angesichts der geringen Ersparnisse in der Bevölkerung große Sorgen bereitet. Auch sind Hunderttausende Russen aus dem Land geflohen, um einer Einberufung in die Armee zu entkommen.