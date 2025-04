Er sei „betroffen vom Ausmaß der Zerstörung, das wir in der Ukraine gesehen haben, aber genauso beeindruckt vom Optimismus und der Entschlossenheit der Menschen, das Land wieder aufzubauen", sagt Kari Ochsner, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, nach der Rückkehr einer 60-köpfigen Delegation. Seine Firma Ochsner Wärmepumpen hat in Kiew eine Kooperation zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors und zum Aufbau eines Produktionsstandorts in der Ukraine unterzeichnet, Themen diverser Memoranden of Understanding (MoU) waren auch Energieeffizienz, Flughafeninfrastruktur und ein groß angelegtes Wasserstoffprojekt in der Westukraine.

Im seit drei Jahren von russischen Angriffen erschütterten Land gilt es, Bahnlinien und Kraftwerke wieder instand zu setzen und vor allem leistbare Wohnungen zu bauen. Die Wiederaufbaukosten werden auf über 500 Milliarden Euro geschätzt.

Doch welche Strategien wählen österreichische Unternehmen, die nicht im Begleittross von Politikern - die niederösterreichische Delegation wurde von Landeshauptfrau Mikl-Leitner angeführt, schon am 14. März war die neue Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in die Ukraine gereist – unterwegs sind?

Im Wegräumen von Schutt ist beispielsweise Gerald Hanisch unbestrittener Meister. Der Linzer hat vor mehr als 30 Jahren Rubble Master gegründet, eine Maschinenbaufirma, die auf mobile Brecher spezialisiert ist. Derzeit sind seine Geräte noch verstärkt in der Türkei im Einsatz, wo vor zwei Jahren ein Erdbeben 500.000 Häuser zerstörte und mehr als 50.000 Menschen tötete. Doch im Windschatten der starken türkischen Baufirmen, die nun ihre Fühler Richtung Ukraine ausstrecken, will er in Zukunft verstärkt auch Chancen im Kriegsland nutzen, wenn dort einmal Frieden herrscht. „Wir wollen dabei sein“, hält Hanisch fest.

Der Unternehmer weiß, dass Kontakte und Politik dabei eine entscheidende Rolle spielen. Er weiß aber auch: „Was die Amerikaner können, können wir auch. Der Wiederaufbau könnte einen Boost für unsere Wirtschaft bedeuten.“

Meinl-Reisinger, deren Kabinettschef Arad Benkö bisher Botschafter in der Ukraine war, will einen Sonderkoordinator für das Land installieren; derzeit ist Sektionschefin Elisabeth Kornfeind interimistisch mit dieser Rolle betraut.