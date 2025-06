TREND: Wie waren die Erfahrungen beim EY World Entrepreneur Of The Year?

ERICH WIESNER: Seit 25 Jahren bietet EY Entrepreneuren eine tolle Bühne – in Österreich mit einer Gala in der Hofburg und auf internationaler Ebene in Monaco. Ziel ist es, Menschen mit unternehmerischem Geist, visionären Ideen und Umsetzungs­stärke sichtbarer zu machen, sie zu vernetzen und so den gesellschaftlichen Diskurs über unternehmerische Verantwortung aktiv mitzugestalten. Ein Konzept, das durchdacht und wirkungsvoll ist. Man muss dabeigewesen sein, um den Impact und den Spirit wirklich begreifen zu können! Mich hat besonders beeindruckt, mit welcher Vielfalt an Ideen und Geschäftsmodellen unternehmerischer Erfolg möglich ist. Dabei geht es nicht allein um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern wesentlich darum, einen wertvollen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu leisten. Die Energie und der Optimismus, die entstehen, wenn inspirierende Unternehmerinnen und Unternehmer aus aller Welt einander begegnen, wirken ansteckend, motivierend und machen Mut.

Der Award findet in einem konflikt­reichen geopolitischen Umfeld statt. Wie beeinflusst das die Stimmung?

ERICH LEHNER: Geopolitische Verwerfungen gibt es, aber was alle erfolgreichen Entrepreneure vereint, ist ihr Optimismus. Die Stimmung war auch in Monaco sehr gut, der unternehmerische Spirit spürbar und von Trübsalblasen keine Spur. Wenn das Umfeld herausfordernder wird, werden erfolgreiche Unternehmen resilienter: Gerade Familienunternehmen wie Wiehag sind gewohnt, rasch zu reagieren und mit Risiken umzugehen.

Nachhaltigkeit und ESG werden international wieder hinterfragt. Lässt sich die Transformation aufhalten?

WIESNER: Nachhaltigkeit und ESG sind keine kurzfristigen Modeerscheinungen. Sie beschreiben Prinzipien, die uns in Sicherheit, Freiheit und Würde leben lassen. Die damit verbundenen Veränderungen machen vielen Angst. Eine rückwärtsgewandte Politik greift diese Ängste auf, um Widerstände zu schüren. Wir müssen sie aber ernst nehmen, uns der Diskussion ­stellen und mit Innovationsgeist und Umsetzungswillen zukunftsfähige Lösungswege aufzeigen und beschreiten. Am Beispiel unserer Branche: Der Holzbau bietet für die Bauwirtschaft ein sehr großes Potenzial und Lösungsansätze zur substanziellen Verringerung des aktuell sehr hohen CO 2 -Fußabdrucks.

LEHNER: Der Klimawandel lässt sich nicht wegleugnen, und Unternehmen werden nicht aufgrund von negativer Propaganda ihre Strategie über Nacht ändern. Die CO 2 -Neutralität ist bei den meisten im Mission Statement fest ­verankert, und dabei bleibt es auch. Übrigens auch bei US-Unternehmen – denn viele von ihnen gehören zu den Pionieren in Sachen Nachhaltigkeit.

Österreich steckt nach wie vor in der Rezession. Welche Wachstumsimpulse sollte die Politik setzen?

WIESNER: Was in Bereichen wie ­Bürokratieabbau, Bundesstaatsreform, Gesundheits- und Bildungswesen zu tun ist, liegt auf der Hand. Was mir jedoch große Sorge bereitet, ist das Fehlen eines gemeinsamen Zukunftsbilds für ein starkes Österreich. Es fehlt der Wille zur politischen Zusammenarbeit ebenso wie ein wertschätzender Umgang zwischen den Parteien.

LEHNER: Wir brauchen ein positives Mindset in der Gesellschaft zum Unternehmertum: Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, und ihre Arbeit bildet die Basis für unseren Wohlstand. ­Daher wäre es wünschenswert, Entrepreneuren die Freiheit zu geben und sie nicht durch Überregulierung zu ersticken. Auch sollte mehr Fokus auf Bildung liegen: Unser Rohstoff ist das intellektuelle Know-how. Österreich wird nur durch besser gebildete Arbeitskräfte auf den Wachstumspfad zurückfinden.