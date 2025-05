NACHHALTIG MOBIL

Auch CEO Solta blickt optimistisch in die Zukunft: „Ein reiner nachhaltiger Fuhrpark aus E-Mobilität und ergänzend HVO-angetriebenen Fahrzeugen oder anderen zukünftigen Technologien sollte eigentlich bis spätestens 2040 realisierbar sein.“

Die grüne Null. Wie diese Zukunft aussehen könnte, lässt sich bereits heute erahnen. In Wien hat Gewista schon zahlreiche Maßnahmen in Richtung E-Mobilität gesetzt. Seit März engagiert sich das Unternehmen zudem bei der Aktion „Zero Emission Transport“, einer Initiative der Wirtschaftskammer Wien, die den Wirtschaftsverkehr in Wien klimafreundlich gestalten will. Unternehmen, die teilnehmen, verpflichten sich, ihre Transporte im ersten und zweiten Bezirk ausschließlich mit emissionsfreien Fahrzeugen durchzuführen. Neben Gewista sind auch Betriebe wie Bäckerei Felber, Attensam Hausverwaltung sowie große Konzerne wie Brau Union und Rewe Teil dieses Projekts. „Wir übernehmen Verantwortung und zeigen, dass ökologische und ökonomische Interessen Hand in Hand gehen können“, betont Gewista-Chef Solta: „Das Projekt bestätigt uns in unseren bisherigen Bemühungen, den Einsatz von Fahrzeugen mit nachhaltigem Antrieb zu forcieren.“ Innerhalb des Konzerns werden daher laufend Alternativen getestet, etwa Lastenfahrräder und Elektrolastenräder. „Wir evaluieren permanent, ob und ­welche Lösungen für Gewista sinnvoll wären“, so Solta.

Nachhaltig. Die Überlegungen zur Mobilität gehen dabei weit über den Fuhrpark hinaus. „Wir denken Mobilität weiter und beziehen auch das Mobilitätsverhalten unserer Mitarbeiter:innen ein“, erklärt Solta und berichtet, dass man in naher Zukunft Gewista-Mitarbeiter:innen eine Bike-Leasing-Möglichkeit anbieten will. Seit vergangenem Jahr erhalten alle Mitarbeiter:innen zudem das „Jobticket“, also eine Jahreskarte für die Öffis, finanziert. Das hat zu einer signifikanten Veränderung des Pendelverhaltens in Richtung Nachhaltigkeit geführt, insbesondere innerhalb Wiens. Solta zeigt sich begeistert: „Es sieht danach aus, dass wir mit gezielten Maßnahmen eine Mobilitätswende einläuten konnten.“

Ob auf den Straßen Wiens, wo Christoph Romano und Christopher Neubauer mit dem Serviceteam unterwegs sind, oder hoch oben in den modernen Büros des neuen Firmensitzes im Orbi Tower – bei Gewista wird also nicht nur Werbung ins rechte Licht gerückt, sondern auch Nachhaltigkeit und damit einhergehende Innovationen.

Egal, ob ein Arbeitstag zwischen Werkzeugkoffer und Ladefläche oder vorm Bildschirm beginnt – es geht darum, Werbung, aber auch Klimaschutz sichtbar zu machen. Ein Ziel, das jeden Tag Tun und Denken aller Mitarbeiter:innen prägt. Egal, ob man Plakate kreiert oder emissionsfrei durch die Stadt transportiert.